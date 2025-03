A- A+

TEATRO Espetáculo com Denise Fraga e Tony Ramos no Santa Isabel tem vendas de ingressos iniciadas Peça "O Que Só Sabemos Juntos" é atração no Santa Isabel entre os dias 4 e 6 de abril

Os ingressos para o espetáculo "O Que Só Sabemos Juntos", com Denise Fraga e Tony Ramos, no Teatro de Santa Isabel, nos próximos dias 4, 5 e 6 de abril estão disponíveis com valores a partir de R$ 25 no Sympla.



Depois de passar por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro, será no Recife que a história dirigida por Luis Villaça será contada.









O texto, assinado em conjunto pela própria Denise, Tony e por Vinicius Calderoni, convoca o público a sair da própria bolha e, entre outras sugestões, a se colocar no lugar do outro para sentir suas dores, angústias e também suas alegrias e transformações.



No palco, em meio a cenas que dramatizam questões do mundo contemporâneo, os dois atores também celebram a estreia atuando juntos no teatro. Tony Ramos, com 60 anos de carreira, e Denise com 40, somam um século de trajetória artística.



Serviço

Espetáculo "O Que Só Sabemos Juntos"

Com Tony Ramos e Denise Fraga

Quando: de 4 a 6 de abril

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 25 à venda no Sympla

Informações: (81) 3355-3323

