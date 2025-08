Tony Ramos é o convidado do videocast "Conversa vai, conversa vem" nessa quinta (7)

A- A+

Tony Ramos é a convidado do videocast “ Conversa vai, conversa vem” dessa quinta-feira (7), a partir das 18h, no canal do Globo no YouTube e nas redes sociais do jornal.

O ator revela, em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no estúdio da redação do GLOBO, que após a morte de seu personagem (no capítulo da última terça-feira, 5), o empresário Abel Boaz, na novela das 19h "Dona de mim", ele seguirá aparecendo em flashbacks.

- A morte dele estava prevista. Quando (a autora) Rosane Svartman e (o diretor) Allan Fiterman me convidaram para fazer esse trabalho, ficaram cheio de dedos ao contar que a personagem morreria. Eu disse: "Mas o que é isso, minha gente? Sou um ator! Isso é trabalho, adoro" - diverte-se Tony.

Ele, que está em cartaz com a peça "O que só sabemos juntos" , interpreta Roberto Marinho no documentário "O século do Globo", e roda os filmes "Bem na foto" e "Se eu fosse você 3", também comentou o seu jeito "gente como a gente". Um modus operandi na vida de quem nunca se deslumbrou com o sucesso nesses 61 anos de carreira, encarnando papeis cravados no imaginário popular e se tornando uma lenda, um patrimônio do país.

- Sou um cidadão brasileiro como outro qualquer.

A sólida formação profissional, a fama de certinho que já o incomodou, a criação matriarcal que lhe ensinou tudo (inclusive, sobre sexo), além do abandono do pai biológico são outros assuntos abordados na entrevista.

