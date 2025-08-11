A- A+

FAMOSOS Tony Ramos fala da fama de certinho: "Já me incomodou" Ator analisa as características que o transformaram "na cara do bem" e reflete sobre a importância de rir de si mesmo

Tony Ramos revelou que a fama de certinho já o incomodou na vida. Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem" comandado pela jornalista Maria Fortuna, o ator refletiu sobre como o fato de ser educado e leal lhe deu uma aura de gente boa. Ele também falou sobre a importância do bom humor no cotidiano e analisou o politicamente correto. Leia:



A palavra que sempre aparece quando falo sobre você com as pessoas é unanimidade. Existe alguém que não gosta de você? Tem algum desafeto?

Desafeto tenho certeza que não. Nunca briguei com ninguém na minha profissão. Nunca destratei nenhum companheiro ou companheira. Falo e durmo tranquilo. Nunca gostei de fofocagem, lero lero. Prefiro sempre o olho no olho. Fui criado assim pela minha mãe: "Se não viu, não sabe". Se alguém dizia "fiquei sabendo", ela falava: "Parou por aqui". Óbvio que deve ter gente que não gosta de mim, que olha para um vídeo meu falando em qualquer lugar e pensa: "Esse cara chato, que papo, certinho demais".



A fama de certinho te incomoda?

Já incomodou. Mas se respeito ao próximo, pedir licença, obrigada, por favor, perdão, perguntar se é possível é ser certinho, então eu sou. Se não trair uma amizade, ser leal, pagar impostos, amar e preservar a família que construiu, fazer tudo por ela é ser certinho, eu sou. Sou simples. Minha equação de vida é de primeiro grau. Falando assim parece tudo fácil, mas lidar com tudo, inclusive com a incompreensão, notícias falsas, sua cara vendendo remédio.... Já deixei de ganhar muito dinheiro por causa disso, mas nunca quis. E não estou criticando quem faz, sejamos inteligentes, entendam a língua portuguesa, que por sinal é linda.

Outra característica sua é o bom humor. Quem te conhece sabe que é um piadista...

Uma vida em sem humor é um porre de bebida ruim. Hoje me contenho um pouco com as piadas, tem que ter cuidado. Não pode isso e aquilo, é um pouco chato. Mas nunca fiz piada desrespeitando ninguém, nem com religião, nem com doenças. Longe de mim. Mas o politicamente correto como cartilha em si me chateia. Não quero que seja um alerta para mim. Quando tenho dúvida, pergunto. Já perguntei para homossexuais, trans. Exemplo: "É preto ou negro?" Falo: "Me explica". Temos que aprender, lidar com novos tempos. O mundo está em constante movimento, a mudança é inexorável. Quantos sofrimentos tantos tiveram? Em nome de quê? Da intolerância, do preconceito, da burrice e da soberba.

