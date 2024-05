A- A+

RIO DE JANEIRO Tony Ramos passa por cirurgia para drenar sangramento na cabeça, no Rio de Janeiro O ator foi internado após se sentir mal, pela manhã, e cancelar as gravações

Tony Ramos, de 75 anos, foi operado na cabeça nesta quinta-feira (16). De acordo com o G1, o ator passou por uma cirurgia para drenar um sangramento intracraniano.



A cirurgia foi realizada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele se encontra internado.



Responsável por diversos papéis na TV e no cinema que estão na memória do povo brasileiro, o ator foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. A operação terminou por volta das 19h30.



De acordo com o g1, o boletim médico informou que a cirurgia foi bem-sucedida e que o estado de saúde é estável.



"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no início da noite de hoje (16/05). O estado de saúde do paciente é estável", diz a nota divulgada nesta noite.



O ator foi internado após se sentir mal, pela manhã, e cancelar as gravações.

Recentemente, o ator, que este ano fez 60 anos de carreira, protagonizou a novela das 21h "Terra e paixão".



Após o trabalho na TV, o ator logo emendou atuações no teatro e no cinema. Nas últimas semanas, Tony estava rodando o filme "A lista", adaptação de peça homônima de Gustavo Pinheiro. Dirigido por José Alvarenga Jr, o longa conta com Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, como protagonistas. Rosamaria Murtinho, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Letícia Colin e Zezeh Barbosa completam o elenco. Na trama, Tony vive o par romântico de Lilia.

O ator estava escalado para rodar cenas do longa no início da próxima semana, no Rio.

Além do trabalho no cinema, Tony estava em cartaz nos palcos de São Paulo com a peça "O que só sabemos juntos", que estreou no final de abril e seguiria até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Veja também

Monique Evans Quem é Cacá Werneck, que vai casar com Monique Evans? Relembre a história do casal