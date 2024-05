A- A+

saúde Tony Ramos passa por nova cirurgia para drenar mais coágulos no cérebro; ator passa bem, diz boletim Foram identificados novos hematomas intracranianos, acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio

Em boletim divulgado neste domingo (19), o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, informou que o ator Tony Ramos, 75 anos, foi submetido a uma nova cirurgia após apresentar outros coágulos no cérebro. No documento, a unidade de saúde informa que o ator está acordado e passa bem.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos."

Tony havia passado por uma cirurgia, na última quinta (16), para drenar um hematoma subdural – acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio – e ficou internado.



O ator, desde então, vem apresentado significativa melhora no quadro de saúde.

