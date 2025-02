A- A+

Tony Ramos revisita a história da televisão no júri do "The Masked Singer Brasil" Ator fala sobre sair da "zona de conforto" ao participar de um programa de auditório

A quinta temporada do “The Masked Singer Brasil”, que estreou em 12 de janeiro na Globo, trouxe uma novidade especial no time de jurados para as comemorações pelos 60 anos da emissora: Tony Ramos, que está nas novelas também há 60 anos, mas só passou a atuar no canal em 1977.

Aos 76 anos, o ator sabe que o programa o tira de certa zona de conforto, mas se mostra extremamente empolgado com a nova oportunidade de aprendizado.

“Me preparei da melhor forma possível. Procurei me informar mais e pedi para a direção uma mídia que tivesse um pouco de hip hop e músicas mais variadas para eu ouvir, me atualizar e ter uma ideia de timbres vocais”, conta.

Para não fazer feio, Tony também teve de se dedicar a outros gêneros musicais. “Do sertanejo, eu conheço bastante. Mas tinha muita coisa nova: cantores românticos, sambistas, grupos...”, descreve.

Sempre muito responsável e dedicado às preparações pessoais para seus trabalhos, tratou de se apressar para consumir o máximo de material possível. “Foi muito bom porque, lá no começo, na semana que antecedeu o início das gravações, me familiarizei com muitas coisas com as quais eu não tinha contato”, lembra.

Agora, completamente solto na função, Tony se diverte com as descobertas que acontecem a cada episódio. E destaca justamente o mistério como um dos pontos altos do programa.

“O que é encantador é mesmo a surpresa. É você ter certeza de que é alguém que está ali, por baixo da fantasia, e, de repente, ser surpreendido por outra pessoa, apesar de você ter certeza de que o timbre de voz o está levando a alguém que você conhece”, explica.

O “The Masked Singer Brasil” é parte da programação que celebra os 60 anos da Globo. Para isso, homenageia a teledramaturgia brasileira. Logo, Tony têm a oportunidade também de relembrar momentos de sua própria trajetória. Afinal, ele atuou em alguns dos sucessos relembrados pelos personagens escolhidos como fantasias e também em outros que são comentados ali. “Reviver é sempre bom.

Parece que está passando um filme da minha vida profissional. Tantas novelas já foram citadas, mostradas e discutidas, e que eu participei”, enaltece o ator, que encara essa troca como uma oportunidade de aproximar o público dessas obras.

“É uma chance, inclusive, de esclarecer algum detalhe. Então, é sempre muito bom”, defende ele, que se prepara para voltar às novelas em “Dona de Mim”, a próxima trama das 19h da Globo, prevista para estrear em abril, no lugar de “Volta por Cima”.

Ele interpretará Abel, presidente de uma fábrica de lingerie, que esconde um segredo relacionado à filha mais nova e é casado com a personagem de Cláudia Abreu.

