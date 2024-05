Tony Ramos se declara para esposa, que o socorreu em casa: ''Somos um corpo só''

A- A+

Tony Ramos se emociona ao discorrer sobre o relacionamento de 58 anos que mantém com Lidiane Barbosa. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (26), o artista enalteceu a longeva relação de amor e parceria que possui com a esposa, que o socorreu, há duas semanas, ao encontrá-lo "largado na cama", em casa, como ela relatou. O ator, de 75 anos, permaneceu internado, ao longo de oito dias, devido a um hematoma subdural e distúrbios de coagulação que resultaram na formação de outros hematomas intracranianos.

"Eu e ela somos um corpo só", comentou Tony, ao lado de Lidiane. "Emoção é o bem maior do ser humano", continuou ele, ao ouvir da mulher que os dois entrariam numa "sessão de choro" caso falassem mais sobre o assunto. "A compreensão que ela tem com a minha profissão, por exemplo... E principalmente esse estado dela de humor, libertária. Ela tem um humor demolidor. Demolidor no bom sentido. Não vamos discutir por causa de humor (risos)", brincou ele.

O que aconteceu com Tony Ramos?

No dia 16 de maio, logo pela manhã, Lidiane Barbosa ouviu o marido se queixar de muitas dores de cabeça. Mais tarde, ele rodaria algumas cenas do filme inédito "A lista", protagonizado por Lilia Cabral. Preocupado, o ator tomou analgésicos para tentar aplacar o desconforto. "Eu achava que vinha com problema de coluna, algo me pressionando e daí aquela dor", rememorou o artista.

Na ocasião, Lidiane encontrou o marido deitado na cama, inconsciente, no quarto do casal. Ela tentou chamá-lo, mas não conseguiu acordá-lo, de nenhuma maneira. "Ele estava apagado", relembra Lidiane. Foi então que ela pediu socorro e chamou a emergência hospitalar.

— Ele estava em coma superficial, mas já não atendia, não se comunicava, não abria os olhos — repassou o médico neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, responsável pela condução do tratamento do ator.

Internado, Tony foi submetido a uma cirurgia no cérebro para a realização da drenagem do hematoma subdural. O problema acontece quando há um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, algo que costuma ocorrer, na maioria dos casos, após uma pancada na cabeça. Entre os sintomas, estão dor de cabeça intensa, vômitos, fala arrastada e confusão mental. A condição, no entanto, pode também não apresentar sintomas.

"Não me lembro de quando a ambulância veio pra cá, me resgatou, me levou", afirmou Tony. Ele contou detalhes de quando acordou após a primeira cirurgia, no hospital: "Fui informado pela Lidiane: 'Calma, calma, você está bem'. Me lembro da visita de Luiz Villaça e Denise Fraga". Recuperado, ele ressalta, emocionado, que não lidou com o sentimento de medo nesse período. "Mesmo com tudo isso, medo de ir embora não. Este homem... Este homem é um homem de força", afirmou.

Veja também

ALTA HOSPITALAR Milionário, da dupla com José Rico, recebe alta do hospital após AVC