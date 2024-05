Tony Ramos tem "significativa melhora" em estado de saúde após cirurgia no cérebro

A- A+

Tony Ramos segue internado no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com quadro de saúde estável, e apresenta "significativa melhora", como informa o novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (17). Desde a noite da última quinta-feira (16), quando foi submetido a uma cirurgia no cérebro para a realização de drenagem de hematoma subdural, o ator, de 75 anos, é mantido sob observação no local.

Por meio de nota, o hospital ressalta que a cirurgia se deu, na noite de quinta-feira (16), devido a um sangramento intracraniano. "O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje, sexta-feira (17/05), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável", informa o boletim médico.

O que aconteceu com Tony Ramos?

O artista foi internado na última quinta-feira (16), após se sentir mal, conforme publicou o colunista do GLOBO Ancelmo Gois. A cirurgia foi comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho e terminou, de maneira bem-sucedida, por volta das 19h30 de quinta-feira.

Tony Ramos, que completou seis décadas de carreira este ano, esteve no elenco da novela "Terra e paixão" (2023) e estava filmando "A lista", longa de José Alvarenga Jr., protagonizado por Lilia Cabral. Além do trabalho no cinema, Tony estava em cartaz nos palcos de São Paulo, junto à atriz Denise Fraga, com a peça "O que só sabemos juntos", que estreou no final de abril e seguiria até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

O que diz novo boletim médico de Tony Ramos?

