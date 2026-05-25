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LONGEVIDADE Prestes a completar 96 anos, Tony Tornado supreende ao revelar com qual idade o pai morreu Durante o "Domingão com Huck", ator afirmou que nunca bebeu ou fumou, mas come "tudo o que dizem que faz mal"

Tony Tornado completa 96 anos de idade na próxima terça-feira (96). Ao falar sobre longevidade no “Domingão com Huck” do último domingo (24), o ator surpreendeu Luciano Huck.

O apresentador ficou impressionado ao descobrir que o pai do artista viveu até os 117 anos. Ray Antenor, pai de Tony, nasceu em Georgetown, capital da Guiana. Ele foi um dos sobreviventes da seita liderada por Jim Jones, que levou a mais de 900 mortes no país em 1978.

Ao falar sobre o segredo para viver tanto tempo, Tony brincou. “Primeiro é não morrer”, disse, bem-humorado, acrescentando os hábitos que mantém. “Feijoada, torresmo? Tudo o que dizem que faz mal, eu como”, revelou.



Apesar da alimentação, Tony explicou que bebida alcoólica e cigarro nunca fizeram parte da sua lista de hábitos. O ator arrancou elogios entre as pessoas presentes na conversa.

“Parece que o tempo não passa para você”, apontou Luciano Huck. O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, brincou: “É o terror do INSS”.

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