CARNAVAL 2024 Top de miçanga: famosas aderem ao look no Carnaval Peça de roupa ganhou destaque em blocos de rua e camarotes do Carnaval 2024

Confete, serpentina, brilhos e miçanga.. muita miçanga. Essa provavelmente foi a tendência de maior sucesso neste Carnaval.



Os tops confeccionados apenas com o material foi adesão nos blocos de rua, na Sapucaí e entre as famosas — como Giovanna Ewbank, Deborah Secco e Bruna Marquezine.

São muitas as formas de usar, com um top por baixo, ou de forma mais ousada, deixando as miçangas tamparem só o necessário e proteger os seios com fitas adesivas próprias ou um daqueles sutiãs invisíveis.



Convidada do Camarote Salvador, Giovanna Ewbank optou por um modelo que misturava miçangas e correntes em um modelo sereia.





Já Deborah Secco investiu em um top mais comprido, com miçangas prateadas, porém mais aberto nos seios deixando o contorno bem a mostra. Bruna Marquezine surgiu com uma frente única dourada feita em pedraria e miçangas coloridas.

Da passarela para a rua

Foi no verão europeu de 2022 que as miçangas voltaram a aparecer em desfiles de moda. A francesa Chanel, por exemplo, levou uma bolsa de miçangas para a sua coleção daquele ano.



A moda logo pegou entre as influencers, Jade Picon, por exemplo, costuma apostar em colares divertidos de miçangas e chegou a usar um vestido de noite cheio de recortes e aplicações de miçanga. Mas foi Sabrina Sato que levou a miçanga ao extremo.

Ela surgiu em um vestido de pedrarias coloridas no palco do TikTok Awards, no final de 2022 — a peça foi assinada por Kevin Germanier, estilista sueco. As miçangas então se tornaram pop e chegaram ao auge no Carmaval de 2024.

