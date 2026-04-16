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FILME "Top Gun 3" é confirmado pela Paramount com retorno de Tom Cruise Além do retorno de Cruise como Pete "Maverick" Mitchell, a continuação de "Top Gun"' também terá a volta do produtor Jerry Bruckheimer

Durante seu painel na CinemaCon, evento em que estúdios apresentam seus próximos projetos para donos de cinema, a Paramount confirmou uma nova sequência de "Top Gun" estrelada por Tom Cruise.

Além do retorno de Cruise como Pete "Maverick" Mitchell, a continuação de "Top Gun" também terá a volta do produtor Jerry Bruckheimer. Ehren Kruger, que trabalhou no longa, está atualmente desenvolvendo o roteiro, segundo o Deadline.

Em 2025, Christopher McQuarrie, que coassinou o roteiro do longa de 2022 ao lado de Kruger e Eric Warren Singer, já havia dito que a história do novo longa já tinha sua "moldura" pronta.

Na apresentação, o CEO da Paramount, David Ellis, reforçou a importância que "Top Gun: Maverick" teve na reabertura dos cinemas após a pandemia da Covid-19 e disse que o terceiro capítulo da franquia receberá a mesma atenção em sua distribuição.

Quando estreia "Top Gun 3"?

Apesar de confirmar "Top Gun 3", a Paramount não deu previsão para a estreia.

Onde assistir?

Primeiro filme da franquia, "Top Gun: Ases Indomáveis" está disponível para streaming na Netflix, no Paramount+ e no MercadoPlay.

O segundo filme, "Top Gun: Maverick", está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais.

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