MÚSICA Toquinho celebra 60 anos de carreira no Teatro Guararapes, nesta sexta (7), com turnê nacional O cantor, compositor e violonista apresenta "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz" para o público pernambucano

O artista Toquinho chega em Pernambuco com a nova turnê "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz", iniciada em outubro passado. O cantor, compositor e violonista celebra 60 anos de carreira no Teatro Guararapes, nesta sexta-feira (7), às 20h, com ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital.

Nesse espetáculo sensorial, Toquinho percorre seis décadas de jornada com um repertório de sucesso e homenagens à história da música popular brasileira. O show, que teve casa cheia em São Paulo e Porto Alegre, atravessa gerações, assim como as canções do artista, ''Aquarela'' e ''O Caderno''.

Um dos maiores nomes da música brasileira, Toquinho também é conhecido pela parceria entre ele e Vinicius de Moraes, além de composições ao lado de artistas como Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Paulo César Pinheiro e Mutinho. Essa vivência está presente no espetáculo "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz", dividido em blocos temáticos que costuram todas as fases da carreira do cantor e compositor.

Toquinho vai dividir o palco do Teatro Guararapes com a cantora Camilla Faustino, performando duetos com o artista, encantando o público pernambucano com uma voz expressiva e presença cênica. Além disso, cobrindo toda a extensão do palco, estão distribuídos painéis de LED para exibir imagens de arquivo, projeções cinematográficas, texturas analógicas e elementos gráficos, potencializando a apresentação.

SERVIÇO

Show de Toquinho ''Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz '' – 60 anos de música

Quando: Sexta-feira (7), às 20h,

Onde: Teatro Guararapes, Olinda

Ingressos: A partir de R$ 90,00, na Bilheteria Digital

https://www.bilheteriadigital.com/toquinho-em-recife-so-tenho-tempo-pra-ser-feliz-07-de-novembro

