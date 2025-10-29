A- A+

SHOW Toquinho traz ao Recife "Só Tenho Tempo Para Ser Feliz", show que celebra seus 60 anos de carreira Show acontece no Teatro Guararapes, no próximo dia 7 de novembro, com repertório histórico, duetos e cenografia sensorial

O cantor, compositor e violonista Toquinho desembarca no Recife no próximo dia 7 de novembro, para apresentar, no Teatro Guararapes, o espetáculo “Só Tenho Tempo pra Ser Feliz”, turnê que marca seis décadas de carreira de um dos mais longevos nomes da MPB.

Em cena com banda completa, novos arranjos e uma direção musical apurada, Toquinho costura fases distintas de sua trajetória em blocos temáticos que passam por parcerias históricas, repertório infantil, sambas e canções românticas.

Clássicos como “Aquarela”, “O Caderno”, “Regra Três” e afro-sambas de Vinicius de Moraes estão no roteiro. No show, o artista também lembra colaborações com Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor e Paulo César Pinheiro.

A turnê — que estreou com casas lotadas em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) — integra ao palco um projeto visual em painéis de LED, com imagens de arquivo, texturas analógicas e projeções que dialogam com a música.

A cantora Camilla Faustino participa como convidada fixa da turnê, em duetos com Toquinho ao longo da apresentação.

A turnê passará, ainda, por capitais como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju (SE), Fortaleza (CE) e Vitória (ES), com previsão de etapas internacionais para 2026.

Em algumas cidades, encontros com convidados locais deverão criar recortes exclusivos de cada noite.

SERVIÇO

Toquinho – “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz ” – 60 anos de música

Quando: 7 de novembro, às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda na Bilheteria Digital

*Com informações da assessoria

