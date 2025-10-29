Qua, 29 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHOW

Toquinho traz ao Recife "Só Tenho Tempo Para Ser Feliz", show que celebra seus 60 anos de carreira

Show acontece no Teatro Guararapes, no próximo dia 7 de novembro, com repertório histórico, duetos e cenografia sensorial

Reportar Erro
ToquinhoToquinho - Foto: Marcos de Oliveira/Divulgação

O cantor, compositor e violonista Toquinho desembarca no Recife no próximo dia 7 de novembro, para apresentar, no Teatro Guararapes, o espetáculo “Só Tenho Tempo pra Ser Feliz”, turnê que marca seis décadas de carreira de um dos mais longevos nomes da MPB.

Em cena com banda completa, novos arranjos e uma direção musical apurada, Toquinho costura fases distintas de sua trajetória em blocos temáticos que passam por parcerias históricas, repertório infantil, sambas e canções românticas. 

Leia também

• Festival João Pernambuco 2025: evento traz performances musicais, rodas de conversa e oficinas

• Martins e Josyara apresentam o show "Deu Match" na Caixa Cultural Recife

• Agenda de shows em PE 2025: Jorge Vercillo, Luan Santana, Toquinho e Gilberto Gil entre as atrações

Clássicos como “Aquarela”, “O Caderno”, “Regra Três” e afro-sambas de Vinicius de Moraes estão no roteiro. No show, o artista também lembra colaborações com Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor e Paulo César Pinheiro.

A turnê — que estreou com casas lotadas em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) — integra ao palco um projeto visual em painéis de LED, com imagens de arquivo, texturas analógicas e projeções que dialogam com a música. 

A cantora Camilla Faustino participa como convidada fixa da turnê, em duetos com Toquinho ao longo da apresentação.

A turnê passará, ainda, por capitais como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju (SE), Fortaleza (CE) e Vitória (ES), com previsão de etapas internacionais para 2026. 

Em algumas cidades, encontros com convidados locais deverão criar recortes exclusivos de cada noite.

SERVIÇO
Toquinho – “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz ” – 60 anos de música
Quando: 7 de novembro, às 20h
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, à venda na Bilheteria Digital

*Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter