Torre Malakoff abre exposição com obras de cinco artistas visuais

A nova etapa da exposição "Observa 3" será aberta nesta sexta-feira (14) no Observatório Cultural Torre Malakoff, no Bairro do Recife.



Com acesso gratuito, a mostra vai reunir cinco artistas visuais, cujas obras foram selecionadas no edital de ocupação de pautas do espaço.



Estarão com obras expostas na Malakoff - até 8 de fevereiro de 2026 - Mitsy Queiroz, com "Metal Base"; Micaella Alcântara, com "Os 4 Elementos: Expresse seus Sentimentos Através do Barro"; Vitória Vatroi, com "Dentro das Raízes - Entre Mundos"; Amanda de Souza, com "Cidade das Mestras: Mulheres da Jurema e Laura Pascoal, com "Ternura Indômita".





De acordo com a administradora do equipamento cultural - gerido pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) - a exposição "Observa" tem se consolidado como um dos mais importantes prêmios das artes integradas no estado.



Ela acrescente que foram recebidas nos editais deste ano, 96 inscrições. "Dez artistas foram premiados com R$ 15 mil cada um deles, reconhecendo a potência e a produção contemporânea pernambucana, valorizando tanto a diversidade quanto a representatividade das expressões artísticas", finaliza.

SERVIÇO

Exposição "Observa 3"

Quando: a partir desta sexta-feira (14) até 8 de fevereiro de 2026

Onde: Torre Malakoff -

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3180 // E-mail: [email protected]



Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h





