Torre Malakoff recebe baile de brega funk neste domingo (17)

Encerrando as comemorações de aniversário do Recife, a Torre Malakoff recebe a festa “Brega Funk do Red Bull Rochedo”. O baile ocorre neste domingo (17), a partir das 13h, e é gratuito.

Realização da Brota Produtora, o evento celebra o ritmo que se tornou patrimônio da cidade em 2021. Vands, Kananda Px e Gabnaja são as atrações da festa, que vai contar com batalhas entre MCs.

O corpo de jurados é formado por pessoas que fazem parte do movimento brega e são conhecidos das redes sociais. São eles: o criador e coreógrafo da Cia85, Cley, o cantor Vinny Malvadeza e Marcelo Barbosa, criador da página @oamarelinhoof, que conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Os concorrentes vão disputas nas seguintes categorias: manas, manos, monas e duplas. Cada vencedor receberá um prêmio de R$ 1 mil. As inscrições para as batalhas serão realizadas no dia, de acordo com a ordem de chegada.

Serviço:

Brega Funk do Red Bull Rochedo

Neste domingo (17), a partir de 13h

Na Torre Malakoff (Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife)

Ingressos gratuitos, por meio do site Sympla ou pelo Instagram



