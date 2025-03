Torre Malakoff: três exposições entram em cartaz no espaço a partir desta sexta (21)

A- A+

A partir desta sexta-feira (21) até 1º de junho, o Observatório Cultural Torre Malakoff, equipamento localizado na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, terá em cartaz três exposições abertas para visitação: "Ilha Mistério", de Carlos Lima Jr., "Mukha Dhouti", de Dayse Pontes e "Rock Pernambucano em 50 Capas", de Danilo Lúcio.



As mostras, com visitações gratuitas, estarão expostas nos três espaços da Malakoff: sala Alcir Lacerda (térreo) e salas Norte e Sul, ambas no primeiro andar do equipamento cultural gerido pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

De acordo com Carol Chaves, gestora da Torre Malakoff, as três exposições reforçam o compromisso do espaço de democratizar a cultura e celebrar novos artistas.









"A Torre Malakoff é um equipamento superquerido do Bairro do Recife (...) visitantes, transeuntes e instituições de ensino podem desfrutar das nossas atividades", salienta a gestora.

"Ilha Mistério"

Na sala dedicada ao mestre pernambucano da fotografia, Alcir Lacerda, a exposição "Ilha Mistério" deixa à mostra 15 imagens inspiradas na Ilha de Itamaracá.



Em meio às obras, o visitante vai mergulhar nas técnicas de cianotipia e nas possibilidades de criação desse conjunto de imagens.



"Mukha Douthi" e

"Rock Pernambucano em 50 Capas"

Já nas salas Norte e Sul, respectivamente, "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas" vão ocupar o espaço.



Pinturas ilustram os benefícios da técnica de yoga Mukha Dhouti e o rock em capas que passeiam pelo Udigrudi e pela psicodelia dos anos de 1970, perfazem as duas exposições.

SERVIÇO

Exposições em cartaz na Torre Malakoff

"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: a partir desta sexta (21), às 19h, até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape



