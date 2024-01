Torta de climão? Rodriguinho e Davi tomam café da manhã em silêncio após indicação ao Paredão

A- A+

A formação do terceiro paredão do BBB 24 movimentou afetos e desafetos dentro da casa mais vigiada do Brasil, no BBB 24. Após a votação da casa, que colocou Davi na berlinda pela segunda vez consecutiva e acendeu a rivalidade com Nizam, o baiano tomou café da manhã ao lado de Rodriguinho, mas os dois não trocaram nenhuma palavra



Torta de climão? Rodriguinho, um dos seis vetados de votarem no confessionário, precisou entrar em consenso e indicar uma terceira pessoa para o Paredão. O escolhido foi Davi. A relação entre os dois, ao que parece, azedou.



