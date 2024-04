A- A+

LITERATURA "Torto Arado" está na final do International Booker Prize; veja quem são os finalistas A premiação acontece no dia 21 de maio

"Torto Arado", romance best-seller do baiano Itamar Vieira Junior, está na final do prestigioso International Booker Prize, que premia as melhores obras traduzidas no Reino Unido. Vertida para o inglês por Johnny Lorenz, o livro ganhou o título de Crooked Plow.

O anúncio dos finalistas do prêmio foi feito nesta terça-feira (9), nas redes sociais do International Booker Prize.



A história brasileira concorre com Não É Um Rio, da argentina Selva Almada; Mater 2-0, do coreano Hwang Sok-yong; What I’d Rather Not Think About, da holandesa Jente Posthuma; The Details, da sueca Ia Genberg; e Kairos, obra alemã de Jenny Erpenbeck.

A premiação acontece no dia 21 de maio e o vencedor leva um prêmio de £ 50 mil (aproximadamente R$ 328 mil na cotação atual), dividido entre o autor e o tradutor do livro.

Prêmio na França

Torto Arado venceu o prêmio francês Montluc Résistance et Liberté 2024 na semana passada. Traduzido, o livro ficou conhecido como Charreu Tordue. A obra também venceu Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos em 2020.

O romance conta a história de Bibiana e Belonísia, irmãs que vivem no sertão baiano e encontram uma faca velha e misteriosa no meio dos pertences de sua avó. Depois disso, um acidente acontece e as duas têm suas vidas entrelaçadas para sempre.

