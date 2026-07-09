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LUTO 'Total eclipse of the heart': música eternizada por Bonnie Tyler não foi escrita para ela Voz do hit, a cantora galesa morreu nesta quinta-feira, aos 75 anos; veja curiosidades sobre a canção lançada em 1983

Morreu, nesta quinta-feira (9), a cantora galesa Bonnie Tyler, aos 75 anos. Ela estava internada em Portugal, onde morava, em decorrência de complicações após uma cirurgia intestinal de emergência.

Entre tantos sucessos, um se destaca na discografia da artista: "Total eclipse of the heart" (1983), hit absoluto nos karaokês mundo afora há mais de 40 anos. A música, no entanto, não foi escrita para ela.

Escrita por Jim Steinman, a música foi pensada, inicialmente, para integrar o repertório de uma versão musical do clássico vampiresco "Nosferatu". O título, inclusive, poderia ter sido "Total Eclipse of the Heart (Vampires in Love)", com "vampiros apaixonados" no final. A música seria a ária de uma "ópera-rock".

Outra curiosidade sobre a música é que Bonnie poderia não ter sido a sua intérprete. Steinman era parceiro musical do americano Meat Loaf, mas ambos estavam afastados naquele começo dos anos 1980. Quando ouviu Bonnie cantá-la, percebeu que a sua voz rouca e dramática funcionava perfeitamente para a intensidade que a música exigia.

Durante as gravações, Jim Steinman incentivou Bonnie a interpretar a música de forma intensa e dramática, priorizando emoção e impacto teatral em vez de uma execução vocal "limpa" ou delicada. O resultado foi um dos singles mais vendidos dos anos 1980.

Em 2023, o clipe da música no Youtube atingiu o marco de 1 bilhão de visualizações. Hoje, o número já passa de 1 bilhão e 332 milhões.

Alguns anos antes, em 2017, "Total eclipse of the heart" se tornou a música mais baixada do Itunes nos Estados Unidos, ultrapassando "Despacito", de Luis Fonsi.

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