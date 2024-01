A- A+

Carnaval Tour "Ensaios da Anitta" aporta em PE neste sábado (20); confira entrevista com a cantora Anitta promete agitar o público na prévia de Carnaval que acontece no Centro de Convenções, em Olinda, com participação de Rapha Santos, Zé Vaqueiro e Marina Sena

Após passar por Salvador, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, a girl from Rio traz a turnê "Ensaios da Anitta" para o Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, neste sábado (20), a partir das 17h.

Com escolas de samba cariocas como tema escolhido pela artista, desde os looks até o conceito dos shows, Anitta promete animar o público em uma das prévias de Carnaval mais badaladas do Brasil.

Para o show em terras pernambucanas, a cantora convidou os artistas locais Rapha Santos e Zé Vaqueiro para dividir o palco, além da mineira Marina Sena.

Rapha Santos, Zé Vaqueiro e Marina Sena são os convidados da cantora Anitta para o show em Olinda. Reprodução/Divulgação

Em entrevista para à Folha de Pernambuco, a funkeira conta o que o público pode esperar do show, as expectativas para Carnaval e os projetos para 2024. Confira!

Qual a relação com o público pernambucano? O que o público pode esperar do show?

O público pode esperar uma Anitta mega solta e brincalhona no palco, porque esse é meu estado de espírito no Carnaval. E podem esperar participações mega especiais da minha amiga Marina Sena e dos maravilhosos Zé Vaqueiro e Raphaela Santos. Vai ser o maior "kikiki" no Recife, gente. Tô animada, Recife!

Quais as expectativas para o Carnaval?

Para mim, o Carnaval já começou e já estou amando! Digo sempre que essa é a minha época preferida do ano, sem exagero. Até fevereiro, quero me jogar muito nos palcos e trios elétricos, ajudando a criar memórias maravilhosas para quem vem junto comigo. Começamos essa temporada dos "Ensaios" no primeiro final de semana de janeiro e, desde então, tem sido incrível.

Quais os projetos nacionais e internacionais para 2024?

Para 2024, nosso plano é lançar meu próximo álbum, o "Funk Generation". Dá para dizer que é um projeto nacional e internacional ao mesmo tempo, né? Já que a ideia desse disco é exaltar as várias facetas do funk carioca, o ritmo que me inspirou a ser artista, com uma linguagem pop e global.

Turnê

Seguindo a agenda, a tour "Ensaios da Anitta" ainda passa pelas cidades do Rio de Janeiro (21/01), Belo Horizonte (27/01), Vitória (28/01), Curitiba (03/02) e São Paulo (04/02).

Serviço

"Ensaios da Anitta"

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE

Quando: 20 de janeiro, 17h

Ingressos a partir de R$ 130 pelo site Carnaval da Anitta

Informações: @ensaiosdaanitta

