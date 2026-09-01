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STREAMING "Toy Story 5" tem data de estreia no streaming anunciada; saiba mais A animação já arrecadou mais de US$ 1,1 bilhão sendo, até o momento, a terceira maior bilheteria de 2026 no mundo

Após sucesso nos cinemas, "Toy Story 5" chega ao streaming no dia 23 de setembro, exclusivamente no Disney+. Além disso, segundo a plataforma, já está disponível no Spotify e no Apple Music um novo videoclipe com imagens do filme da versão para piano de “I Knew It, I Knew You”, a canção original de Taylor Swift.

Desde de sua estreia nos cinemas em junho, o quinto filme da franquia é, até o momento, a terceira maior bilheteria do ano no mundo, com arrecadação superior a US$ 1,1 bilhão.



O longa perde apenas para “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, que arrecadou US$ 2,33 bilhões, e “A Odisseia”, com US$ 1,5 bilhão. Na América Latina, a animação ultrapassou os US$ 200 milhões e já foi vista por mais de 42 milhões de espectadores nos cinemas.

O desempenho comercial foi acompanhado por uma recepção positiva tanto do público quanto da crítica. "Toy Story 5" recebeu as certificações Certified Fresh e Verified Hot Rotten Tomatoes, além da nota A do CinemaScore.

Na nova aventura da franquia, Woody, Buzz Lightyear, Jessie e o restante do grupo retornam a saga para enfrentar uma ameaça moderna: as telas. Com Jessie assumindo a liderança, os personagens percebem que estão perdendo espaço para Lilypad, um tablet que se torna o brinquedo preferido da Bonnie e passa a ocupar todo o seu tempo.

"Toy Story 5" tem direção do vencedor do Oscar Andrew Stanton, codireção de Kenna Harris, produção de Lindsey Collins e Jessica Choi. Stanton e Harris também assinam o roteiro.



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