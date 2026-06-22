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CINEMA "Toy Story 5": rede de cinemas oferece ingresso de graça para calvos nesta segunda-feira (22) Verificação da calvície do cliente está sujeita à validação da equipe do cinema no momento da retirada do ingresso

Os dias de glória dos calvos chegaram. Em uma ação promocional para divulgar a estreia de "Toy story 5", a rede de cinemas Cinesystem anunciou que pessoas com calvície total ou parcial poderão assistir ao filme de graça exclusivamente nesta segunda-feira (22).

A promoção faz referência ao caubói Woody, que aparece com parte da cabeça desgastada no trailer do filme. Rapidamente, os fãs associaram as imagens do trailer do desgaste da pintura — com o fato de ele ser um boneco que envelhece com o uso — à perda de "cabelo" após tantas aventuras.

Em uma publicação no Instagram, a rede divulgou a promoção afirmando que a ação foi uma forma de celebrar a estreia do filme com bom humor e nostalgia.

'Se você está como o Woody, não paga para ver 'Toy story5', escreveu a Cinesystem.

A rede explicou que a promoção não é válida para sala IMAX e o benefício concede apenas um ingresso gratuito por CPF. A verificação da calvície do cliente está sujeita à validação da equipe do cinema no momento da retirada.

Veja os cinemas participantes:

Shopping Cidade - Minas Gerais

Ventura Shopping de Descontos - Curitiba

Villa Romana Shopping- Santa Catarina

Recreio Shopping - Rio de Janeiro

Bourbon Shopping São Leopoldo - São Leopoldo

Bangu Shopping - Rio de Janeiro

Ilha Plaza Shopping - Rio de Janeiro

Litoral Plaza Shopping - São Paulo

Shopping Via Brasil - Rio de Janeiro

Shopping Hortolândia -São Paulo

Londrina Norte Shopping- Londrina

Boulevard Shopping Vila Velha - Espírito Santo

Imperial Shopping - Maranhão

Parque Shopping Maceió - Alagoas

Partage Arapiraca Shopping - Alagoas

Praça Rio Grande Shopping - Rio Grande do Sul

Américas Shopping - Rio de Janeiro

Parque Shopping Sulacap - Rio de Janeiro

Rio Tapajós Shopping - Pará

Itaboraí Plaza Shopping - Rio de Janeiro

Paulista North Way Shopping - Pernambuco

Morumbi Town Shopping - São Paulo

Shopping Metrópole Ananindeua - Pará

Bourbon São Paulo - São Paulo

Casa Park - Brasília

Belas Artes Frei Caneca - São Paulo

Belas Artes Botafogo - Rio de Janeiro

Bourbon Shopping Country - Rio Grande do Sul

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