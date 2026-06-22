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CINEMA

"Toy Story 5": rede de cinemas oferece ingresso de graça para calvos nesta segunda-feira (22)

Verificação da calvície do cliente está sujeita à validação da equipe do cinema no momento da retirada do ingresso

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A promoção faz referência ao caubói Woody, que aparece com parte da cabeça desgastada no trailer do filmeA promoção faz referência ao caubói Woody, que aparece com parte da cabeça desgastada no trailer do filme - Foto: Reprodução

Os dias de glória dos calvos chegaram. Em uma ação promocional para divulgar a estreia de "Toy story 5", a rede de cinemas Cinesystem anunciou que pessoas com calvície total ou parcial poderão assistir ao filme de graça exclusivamente nesta segunda-feira (22).

A promoção faz referência ao caubói Woody, que aparece com parte da cabeça desgastada no trailer do filme. Rapidamente, os fãs associaram as imagens do trailer do desgaste da pintura — com o fato de ele ser um boneco que envelhece com o uso — à perda de "cabelo" após tantas aventuras.

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Em uma publicação no Instagram, a rede divulgou a promoção afirmando que a ação foi uma forma de celebrar a estreia do filme com bom humor e nostalgia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Cinesystem Belas Artes Frei Caneca (@freicanecabelasartes)

'Se você está como o Woody, não paga para ver 'Toy story5', escreveu a Cinesystem.

A rede explicou que a promoção não é válida para sala IMAX e o benefício concede apenas um ingresso gratuito por CPF. A verificação da calvície do cliente está sujeita à validação da equipe do cinema no momento da retirada.

Veja os cinemas participantes:

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