"Toy Story 5": rede de cinemas oferece ingresso de graça para calvos nesta segunda-feira (22)
Verificação da calvície do cliente está sujeita à validação da equipe do cinema no momento da retirada do ingresso
Os dias de glória dos calvos chegaram. Em uma ação promocional para divulgar a estreia de "Toy story 5", a rede de cinemas Cinesystem anunciou que pessoas com calvície total ou parcial poderão assistir ao filme de graça exclusivamente nesta segunda-feira (22).
A promoção faz referência ao caubói Woody, que aparece com parte da cabeça desgastada no trailer do filme. Rapidamente, os fãs associaram as imagens do trailer do desgaste da pintura — com o fato de ele ser um boneco que envelhece com o uso — à perda de "cabelo" após tantas aventuras.
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Em uma publicação no Instagram, a rede divulgou a promoção afirmando que a ação foi uma forma de celebrar a estreia do filme com bom humor e nostalgia.
'Se você está como o Woody, não paga para ver 'Toy story5', escreveu a Cinesystem.
A rede explicou que a promoção não é válida para sala IMAX e o benefício concede apenas um ingresso gratuito por CPF. A verificação da calvície do cliente está sujeita à validação da equipe do cinema no momento da retirada.
Veja os cinemas participantes:
- Shopping Cidade - Minas Gerais
- Ventura Shopping de Descontos - Curitiba
- Villa Romana Shopping- Santa Catarina
- Recreio Shopping - Rio de Janeiro
- Bourbon Shopping São Leopoldo - São Leopoldo
- Bangu Shopping - Rio de Janeiro
- Ilha Plaza Shopping - Rio de Janeiro
- Litoral Plaza Shopping - São Paulo
- Shopping Via Brasil - Rio de Janeiro
- Shopping Hortolândia -São Paulo
- Londrina Norte Shopping- Londrina
- Boulevard Shopping Vila Velha - Espírito Santo
- Imperial Shopping - Maranhão
- Parque Shopping Maceió - Alagoas
- Partage Arapiraca Shopping - Alagoas
- Praça Rio Grande Shopping - Rio Grande do Sul
- Américas Shopping - Rio de Janeiro
- Parque Shopping Sulacap - Rio de Janeiro
- Rio Tapajós Shopping - Pará
- Itaboraí Plaza Shopping - Rio de Janeiro
- Paulista North Way Shopping - Pernambuco
- Morumbi Town Shopping - São Paulo
- Shopping Metrópole Ananindeua - Pará
- Bourbon São Paulo - São Paulo
- Casa Park - Brasília
- Belas Artes Frei Caneca - São Paulo
- Belas Artes Botafogo - Rio de Janeiro
- Bourbon Shopping Country - Rio Grande do Sul