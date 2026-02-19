A- A+

CINEMA "Toy Story 5" ganha trailer com embate entre brinquedos e tela; confira O filme da Disney chega aos cinemas brasileiros no dia 18 de junho

"Toy Story 5" teve seu aguardado novo trailer divulgado pela Disney nesta quinta-feira (19). O vídeo revela o embate entre brinquedos e tecnologia como tema central da trama.

O vídeo começa com a garota Bonnie brincando com seus companheiros supostamente inanimados e utilizando a imaginação. Ela encena o casamento do Garfinho, apresentado em “Toy Story 4” (2019), com a faquinha Karen Beverly, até ser interrompida por uma encomenda que acaba de chegar.

Bonnie é presenteada com Lilypad, um tablet em formato de sapo e cheio de funções, que acaba tomando para si todas as atenções da menina. Inconformados em serem deixados no fundo do baú, os brinquedos declaram guerra à rival digital.



Liderando o grupo, Jessie entra em contato com Woody, que tem trabalhando no resgate de brinquedos abandonados por seus donos. O caubói - que agora ostenta uma calvície - se une a Buzz Lightyear e aos demais amigos para tentar salvá-los.

A estreia de “Toy Story 5” nos cinemas brasileiros está prevista para 18 de junho.

