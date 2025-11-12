A- A+

CINEMA "Toy Story 5" ganha primeiro trailer oficial, com tablet como vilã; veja o vídeo Filme estreia nos cinemas no dia 18 de junho de 2026

“Toy Story 5”, continuação da amada franquia da Disney e Pixar, teve seu pôster e primeiro trailer revelados. A prévia traz de volta antigos personagens da animação e apresenta uma nova vilã.

Com estreia prevista para 18 de junho de 2026, o novo filme é centrado no encontro entre os brinquedos e a tecnologia. Greta Lee é a voz original em inglês de Lilypad, um tablet inteligente super tecnológico que desafia os papéis de Buzz, Woody, Jessie e o restante da turma.

Conan O’Brien é mais uma adição ao elenco de vozes originais com Smarty Pants, um brinquedo tecnológico criado para ensinar crianças a usar o banheiro. Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) e Tony Hale (Garfinho) retornam ao projeto.



A direção de “Toy Story 5” é do vencedor do Oscar Andrew Stanton (“Wall-E”, “Procurando Nemo”), com codireção de Kenna Harris (“Olá Alberto”) e produção de Lindsey Collins (“Red - Crescer É Uma Fera”).



*Com informações da assessoria de imprensa.

