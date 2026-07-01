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toy story "Toy Story" é espaço imersivo inspirado na franquia e seus personagens emblemáticos Atração funciona de 2 de julho a 2 de agosto na Praça de Eventos do Shopping Recife

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Em cartaz nos cinemas de todo o mundo, o filme "Toy Story 5" faz lembrar que a gente pode ser criança em qualquer idade e que o importante é não perdermos a conexão com as nossas memórias de infância.

E esse universo lúdico foi estendido no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, com o espaço "Toy Story", uma experiência temática licenciada Disney, inédita do Nordeste.

De 2 de julho a 2 de agosto, os clientes poderão vivenciar atividades interativas que recriam cenários e momentos marcantes dos quatro longas-metragens da franquia.

O espaço

O espaço "Toy Story" está instalado na Praça de Eventos e entre os destaques estão a recriação do quarto do Andy e um pré-show exclusivo, além de detalhes cenográficos como janelas com sombras dançantes que revelam os movimentos dos personagens antes de serem surpreendidos.

Na área inspirada em "Toy Story 1", os visitantes devem usar uma garra para capturar os aliens e posicioná-los corretamente em uma prateleira.



Em "Toy Story 2", a missão é arremessar argolas coloridas em pinos sobre uma base giratória antes que o tempo acabe. Já no ambiente dedicado a "Toy Story 3", o público enfrenta desafios do game "Toy Story Mania" em telas customizadas.



Para completar o percurso, a atividade inspirada em "Toy Story 4" propõe acertar o maior número possível de bolinhas dentro do tempo limite.



“Toy Story faz parte do imaginário de diferentes gerações e continua despertando encantamento entre crianças e adultos. Trazer uma atração licenciada com esse universo para o Shopping Recife durante um período tão esperado, como as férias, é uma forma de proporcionar momentos de diversão em família. Ao mesmo tempo, incentivamos a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos para instituições que realizam um trabalho tão importante em nossa comunidade”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Recife, Juliana Vilaça.

Para ter acesso ao espaço, é necessário se cadastrar pelo site ou presencialmente no local do evento.



Onde: Praça de Eventos do Shopping Recife

Informações: @shoppingrecife



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