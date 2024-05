A- A+

FERIADO Trabalho, cachoeira, praia, piscina: como famosos passaram o 1º de Maio Celebridades postaram suas atividades no feriado do Dia do Trabalhador em suas redes sociais

Famosos se dividiram, no Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1), em quem curtiu o feriado em quem fez juz à data e foi para o batente. Uma delas foi a atriz Deborah Secco, que postou stories indo para a gravação da série "Rensga Hits".

Já Bruna Linzmeyer aproveitou a data para um encontro com a natureza, e postou fotos de um banho de cachoeira: "Meu lugar mais confortável", escreveu ela na legenda das fotos no Instagram.

Viviane Araujo foi à praia com Joaquim, de 1 ano, seu filho com o empresário Guilherme Militão. A rainha de bateria do Salgueiro registrou o filho na piscina, uma porção de milho na praia, e compartilhou no Instagram.

Curtindo sua mansão no Recreio, Zona Oeste do Rio, a atriz Larissa Manoela postou nos stories vídeo de um almoço romântico com o marido, o também ator André Luiz Frambach. A atriz do musical "A Noviça Rebelde" também postou foto de sua piscina com a legenda: "No nosso paraíso".





Letícia Spiller homenageou o Dia do Trabalhador com uma imagem de sua carteira de trabalho, tirada na sua adolescência, quando se transformou em Paquita, uma das assistentes de palco do programa "Xou da Xuxa". "Búfalo no horóscopo chinês, desde os 15 anos, meu nome é trabalho", escreveu aa atriz na legenda da foto no Instagram.

Marina Lima também celebrou o Dia do Trabalhador com um post com um vídeo seu alimentando maritacas na varande de seu apartamento: "Hoje, dia 1 de maio, é um dia especial para todos nós. Sonho tanto com um Brasil mais justo socialmente, onde todos possam ter um trabalho digno e uma vida saudável… sonho".

A cantora também lembrou nas legendas o aniversário de Fernanda Young, que faria 54 anos nesta quarta-feira: "Também seria o aniversário de uma mulher incrível, que passou por esta vida como um cometa, deixando Luz e saudade em todos nós. Fernanda Young Forever".

Veja também

