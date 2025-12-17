A- A+

ZONA DA MATA Tracunhaém celebra a La Ursa com uma escultura gigante no centro da cidade Obra será inaugurada neste sábado (20) e terá assinatura da artista Cíntia Viana

Uma "Cabeça de La Ursa Gigante" vai colorir a Mata Norte de Pernambuco, a partir deste sábado (20), especificamente na cidade de Tracunhaém que celebra, na data, seus 62 anos de emancipação.



Assinada pela artista Cíntia Viana, a escultura de três metros de altura e dois de largura, vai ser instalada na Praça Costa Azevedo, no centro do município conhecido como a "Capital do Artesanato em Cerâmica".

Com proposta de arte sustentável, a obra - que fixará na cidade um dos símbolos do Carnaval do estado, a La Ursa - é feita de papel reutilizado, papelão e arame, entre outros materiais.

Para a montagem será utilizada estrutura de ferro, tela de galinheiro e camadas de papel coladas com goma feita de amido de milho.

Sensorial

Para além do impacto visual, a escultura vai proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial, já que será possível entrar dentro da cabeça da La Ursa.



Em seu interior, registros fotográficos vão contar a história da cidade em festas, tradições e momentos importantes. Dessa forma, a cabeça da La Ursa Gigante vai funcionar como uma espécie de museu popular instalado na praça.



Após a inauguração a peça ficará exposta por três meses ao público, ou seja, até o fim do Carnaval de 2026.



O projeto de feitura da escultura tem incentivo, entre outros, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarpe e Governo do estado, além da Política Nacional Aldir Blanc.

Sobre a artista

Cíntia Viana é artista plástica e celebra 25 anos de trajetória em seu fazer artístico de pintura e produção de obras, a exemplo da "Cabeça de La Ursa Gigante".

“A ideia é mostrar que a arte pode ser feita junto com o povo. A praça é o lugar certo para criar, conversar e dividir histórias com quem passa todos os dias por aqui”, afirma a artista.

Ela também atua como diretora de arte, artista gráfica e produtora cultural, compromissada, aliás, com a cultura popular.

Há pelo menos dez anos, Cíntia também assina o Tipoia Festival como produtora executiva. Além disso, é dela a marca CinViana Arte, que se destaca por sua coleção de máscaras de La Ursa para festejos e também para decoração.

Praticante da arte sustentável, ela produz as máscaras com papel retirado do descarte de um supermercado da cidade - incrementado por ela por meio de aplicação de camadas de papel kraft que dá forma às peças.

SERVIÇO

Montagem da escultura "Cabeça de La Ursa Gigante"

Quando: Sábado (20), às 7h

Onde: Praça Costa Azevedo, em Tracunhaém

Acesso gratuito

Informações: @cabeca_de_laursa_gigante

