Tracunhaém celebra a La Ursa com uma escultura gigante no centro da cidade
Obra será inaugurada neste sábado (20) e terá assinatura da artista Cíntia Viana
Uma "Cabeça de La Ursa Gigante" vai colorir a Mata Norte de Pernambuco, a partir deste sábado (20), especificamente na cidade de Tracunhaém que celebra, na data, seus 62 anos de emancipação.
Assinada pela artista Cíntia Viana, a escultura de três metros de altura e dois de largura, vai ser instalada na Praça Costa Azevedo, no centro do município conhecido como a "Capital do Artesanato em Cerâmica".
Com proposta de arte sustentável, a obra - que fixará na cidade um dos símbolos do Carnaval do estado, a La Ursa - é feita de papel reutilizado, papelão e arame, entre outros materiais.
Para a montagem será utilizada estrutura de ferro, tela de galinheiro e camadas de papel coladas com goma feita de amido de milho.
Sensorial
Para além do impacto visual, a escultura vai proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial, já que será possível entrar dentro da cabeça da La Ursa.
Em seu interior, registros fotográficos vão contar a história da cidade em festas, tradições e momentos importantes. Dessa forma, a cabeça da La Ursa Gigante vai funcionar como uma espécie de museu popular instalado na praça.
Após a inauguração a peça ficará exposta por três meses ao público, ou seja, até o fim do Carnaval de 2026.
O projeto de feitura da escultura tem incentivo, entre outros, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarpe e Governo do estado, além da Política Nacional Aldir Blanc.
Sobre a artista
Cíntia Viana é artista plástica e celebra 25 anos de trajetória em seu fazer artístico de pintura e produção de obras, a exemplo da "Cabeça de La Ursa Gigante".
“A ideia é mostrar que a arte pode ser feita junto com o povo. A praça é o lugar certo para criar, conversar e dividir histórias com quem passa todos os dias por aqui”, afirma a artista.
Ela também atua como diretora de arte, artista gráfica e produtora cultural, compromissada, aliás, com a cultura popular.
Há pelo menos dez anos, Cíntia também assina o Tipoia Festival como produtora executiva. Além disso, é dela a marca CinViana Arte, que se destaca por sua coleção de máscaras de La Ursa para festejos e também para decoração.
Praticante da arte sustentável, ela produz as máscaras com papel retirado do descarte de um supermercado da cidade - incrementado por ela por meio de aplicação de camadas de papel kraft que dá forma às peças.
SERVIÇO
Montagem da escultura "Cabeça de La Ursa Gigante"
Quando: Sábado (20), às 7h
Onde: Praça Costa Azevedo, em Tracunhaém
Acesso gratuito
Informações: @cabeca_de_laursa_gigante