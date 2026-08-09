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carnaval 2027 Tradição anuncia Nicole Bahls como enredo de Carnaval 2027: 'uma mulher que preserva suas raízes' Com o título 'Rainha do povo e dona do coração do Brasil', escola de Campinho vai levar trajetória da modelo e apresentadora para a avenida na série Prata

A Tradição já tem enredo para o Carnaval 2027 — e a homenageada é Nicole Bahls. A escola de samba de Campinho anunciou neste domingo (9) que levará para a avenida a história da modelo, apresentadora e influenciadora com o enredo “Rainha do povo e dona do coração do Brasil”.

A escolha partiu do carnavalesco Leandro Valente, que encontrou na trajetória de Nicole elementos ligados à televisão, ao Carnaval, à natureza e à identificação com o público. “Nicole conquistou o Brasil sendo ela mesma. Por trás da personalidade conhecida pelos holofotes existe uma mulher que preserva suas raízes, sua simplicidade e sua ligação com a natureza. É essa história que queremos contar na avenida”, afirmou.

Nascida em Londrina, no Paraná, e formada em Jornalismo, Nicole ganhou projeção nacional em 2007, ao vencer o concurso Musa do Brasileirão. Depois, tornou-se conhecida como panicat do “Pânico na TV”, participou do reality show “A Fazenda” e construiu carreira como modelo, apresentadora e influenciadora.

A relação com o Carnaval também é antiga. Nicole já desfilou como musa da Mangueira (pela qual teve uma passagem conturbada), foi rainha de bateria do Império Serrano e passou como musa por Vila Isabel e Beija-Flor. Em 2026, apesar de não ter desfilado na Sapucaí, manteve uma agenda intensa de compromissos ligados à folia.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei que veria minha história transformada em enredo. Muito honrada, radiante! Meu amor pelo Carnaval está consolidado”, celebrou Nicole, em declaração divulgada pela escola.

O anúncio do enredo teve ainda um componente pessoal: o vídeo de divulgação foi gravado no sítio da homenageada, que recebeu integrantes da Tradição em sua casa. A escola pretende destacar justamente a ligação de Nicole com a vida no campo e os animais, além de sua trajetória na televisão e no Carnaval. O próprio nome da homenageada também serviu de inspiração para a escola: de origem grega, Nicole está associado aos significados de “vitoriosa com o povo” e “aquela que conduz o povo à vitória”.

No Carnaval 2027, a Tradição será a décima escola a desfilar pela Série Prata, no dia 12 de fevereiro, na Intendente Magalhães.

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