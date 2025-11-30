Dom, 30 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo29/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
teatro

Tradicional Baile do Menino Deus, no Recife, tem prévia no dia 14

Espetáculo promove cortejo em clima de Natal e Carnaval

Reportar Erro
Baile do Menino Deus - ideia é levar para fãs e turistas as brincadeiras populares do ciclo natalino e carnavalesco do Nordeste. Baile do Menino Deus - ideia é levar para fãs e turistas as brincadeiras populares do ciclo natalino e carnavalesco do Nordeste.  - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Um cortejo com personagens e sons de reisados, pastoris, maracatus, guerreiros, cavalo-marinho, orquestras sinfônicas e de frevo deve tomar as ruas do Recife Antigo no próximo dia 14.

Em uma prévia inédita, os mais de 300 artistas do tradicional espetáculo "Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal" promovem esse evento multicultural a partir das 16h. 

Percorrerão as ruas os personagens do espetáculo, o que incluem os cantores, músicos e bailarinos da ópera popular unidos às agremiações populares, urbanas e rurais, do estado.

Leia também

• Brigitte Bardot manda comunicado para fãs em meio a rumores sobre seu estado de saúde: "Se acalmem"

• 'Em dezembro de 81': paródia de hit do Capital Inicial 'explode' após Flamengo conquistar título

• João Gomes, Jota.pê e Mestrinho levam "Dominguinho" a um Classic Hall lotado

A ideia, segundo o diretor do espetáculo, Ronaldo Correia de Brito, é levar para fãs e turistas as brincadeiras populares do ciclo natalino e carnavalesco do Nordeste. 

“As cantigas de Lapinha e de Pastoril, por exemplo, terminaram se tornando marchas de bloco aqui no Recife”, diz o diretor.

Foi o dramaturgo que criou o espetáculo para contrapor símbolos estrangeiros que tomam conta do país nesta época do ano, como renas, trenós, neve e Papai Noel. O espetáculo se tornou Patrimônio Imaterial da cidade ao atrair mais de 70 mil pessoas às apresentações. 

Referências múltiplas
O Baile interpreta a passagem bíblica com liberdade criativa para narrar a peregrinação de dois brincantes populares, chamados de Mateus, pela casa onde nasce o sagrado. A busca traz criaturas fantásticas da tradição, manifestações culturais legadas pela confluência dos povos formadores (negro, indígena e ibérico) e esbarra na dificuldade de abrir a porta da casa. 

A encenação reúne, no palco, manifestações como cantigas, danças, brincadeiras, costumes, rezas, figuras folclóricas. A encenação incorpora elementos das matrizes afrodescendente e indígena.

Em 2025, nomes como Flávio Leandro, expoente do forró, e Maestro Spok, ícone do frevo e do jazz brasileiros, estão no elenco do espetáculo. 

O diretor do espetáculo diz que o baile incorpora elementos da cena contemporânea.

“Nós somos um espetáculo grandioso. O Recife se vê, se identifica e ama esse espetáculo”, diz  Ronaldo Correia de Brito. 

Arte popular
Os bailarinos são egressos de escolas populares de frevo e dançam em caboclinhos e maracatus, com formação popular. Ele acrescenta que estarão presentes artistas do hip-hop também, por exemplo.

“Um grupo da periferia do canal do Arruda, que é uma das favelas mais vulneráveis aqui do Recife, que ocupa a cena durante seis minutos. É uma apoteose e um dos maiores sucessos desse espetáculo”. 

O diretor orgulha-se que o espetáculo tem 42 anos e, desde 2003, e se tornou o "maior espetáculo natalino do país".

“Neste ano, temos a incorporação de novas músicas, textos e personagens”, adiantou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter