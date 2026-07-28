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CINEMA Tradutora que inspirou Christopher Nolan detona "A Odisseia": "Teria vergonha desse roteiro" Emily Wilson, referência para a adaptação do diretor, criticou a profundidade dos personagens e a qualidade do texto do filme

Embora "A Odisseia" tenha sido recebido com entusiasmo pela crítica e pelo público, uma das principais referências do diretor Christopher Nolan para adaptar o clássico de Homero fez duras críticas ao longa. Emily Wilson, responsável por uma aclamada tradução do poema épico publicada em 2017, afirmou que teria "vergonha" de ter escrito o roteiro do filme.

Em artigo publicado na London Review of Books, a acadêmica classificou a narrativa da produção como "cheia de artifícios" e criticou a construção dos personagens.

— A escrita é péssima. Nenhum dos personagens tem uma motivação convincente para suas ações ou palavras. Não há cenas de sexo e toda a comida parece horrível — escreveu.

Wilson também afirmou que o longa carece de profundidade.

— Falta profundidade psicológica, emocional, política e ética.

Apesar das críticas, a pesquisadora reconheceu que o filme provocou um novo interesse pela obra de Homero e beneficiou o meio acadêmico.

— O lançamento de A Odisseia é um evento a ser celebrado. O filme está levando o público de volta aos cinemas, as traduções da obra, incluindo a minha, estão esgotando rapidamente e talvez convença algumas universidades a manterem seus departamentos de literatura, línguas e história. Nolan está fazendo o possível para que o público volte a ler, e sou grata por isso.

Ainda assim, Wilson afirmou que esperava mais do cineasta, especialmente após ele declarar que sua tradução serviu de inspiração para o projeto.

— Eu esperava que a afinidade de Nolan com esses temas homéricos o levasse a um novo patamar criativo. Mas A Odisseia apresenta sua combinação habitual de grandiosidade e superficialidade. A visão do filme é confusa, os personagens são pouco desenvolvidos e ele entrega muito menos do que promete em termos de grandes ideias.

A acadêmica também criticou o tratamento dado às personagens femininas.

— Há mais mulheres do que na maioria dos filmes de Nolan, graças ao material original. Mas nenhuma delas tem muito a dizer, ao contrário do que acontece no poema.

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