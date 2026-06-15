Tragédia aérea que vitimou cantor, DJ e influenciador ganha destaque na imprensa internacional
Colisão entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes matou seis pessoas
A morte de seis pessoas em um acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, repercute na imprensa internacional. Entre as vítimas estão o cantor americano Oliver Tree, fenômeno global da música; o DJ carioca Lucas Frota; e os argentinos Gaspi e Lucas Vignale, que construíram carreiras de sucesso na internet e no cinema. O grupo seguia para Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, quando as aeronaves colidiram no domingo.
A notícia do acidente ganhou destaque em veículos de diferentes países. Nesta segunda-feira, o site britânico Daily Mail publicou um perfil sobre o cantor Oliver Tree e destacou uma entrevista concedida por ele ao podcast americano Zach Sang Show. Na conversa, o artista afirmou que não considerava sua a fortuna acumulada ao longo da carreira e revelou que já havia estruturado seu testamento para que o patrimônio não fosse destinado à família após sua morte.
Segundo disse Tree na entrevista, foi criado um comitê responsável por decidir o destino dos recursos. O cantor também afirmou ter fundado uma organização voltada à concessão de bolsas para financiar a criação de novos projetos artísticos.
O site New York Post também lamentou a morte de Tree e dos outros ocupantes, além de destacar as "imagens terríveis do local do acidente". O periódico Page Six, por sua vez, focou nos últimos dias do cantor no Rio, com vídeos com outros influencers em momentos de descontração, onde passeava, jogava futebol, fazia novos cortes de cabelo e praticava culinária.
No domingo, o site americano TMZ, o portal especializado em cultura digital Dexerto e o site Hoodline, da Califórnia, noticiaram o acidente e destacaram a morte do cantor Oliver Tree. A colisão também foi repercutida por veículos de grande alcance nos Estados Unidos, como a CBS News e a NBC Los Angeles. Na Europa, o jornal francês Le Figaro publicou uma reportagem sobre o caso, ampliando a repercussão internacional da tragédia.
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Na Índia, o jornal Hindustan Times repercutiu o caso em sua seção internacional, informando que o músico estava entre os seis mortos na tragédia e detalhando as circunstâncias do acidente. O britânico The Guardian também noticiou a morte do artista neste domingo.
Na Europa, a colisão dos helicópteros também ganhou espaço em diversos veículos. A emissora francesa France 24 publicou uma reportagem sobre o acidente, enquanto a rádio pública internacional RFI, da França, abordou o caso em sua cobertura de notícias globais. Outro veículo francês, a TF1 Info, destacou a morte das seis pessoas envolvidas na colisão.
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Gaspi falou sobre fim da vida
Entre as vítimas, está o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, o Gaspi, de 23 anos. Após o acidente, uma entrevista concedida em março do ano passado pelo influencer foi recuperada e reproduzida nas redes sociais, ocasião em que Gaspi contou o que achava que aconteceria ao fim da vida. Isso repercutiu na Argentina e foi destacado pelo periódioco local Infobae.
A entrevista ao podcast The Wild Project tem mais de duas horas de duração, mas o trecho viral tem menos de 30 segundos. No trecho, o streamer espanhol Jordi Wild questionava se Gaspi acreditava em purgatório.
"A verdade é que não creio em nada disso. Acho que você morre, a televisão se apaga e você se foi", disse Gaspi na ocasião. O assunto seguiu e o youtuber argentino completou que, se existisse um destino após a morte, o seu deveria ser "o céu".
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O jornal Clarín publicou um perfil de Gaspi, destacando que, com "voz rouca , amplificada por um microfone preto colado com fita adesiva e um cabo conectado à câmera", o influencer passava pelas ruas fazendo perguntas incômodas. Muitos dos vídeos, então, acabavam removidos das redes sociais. "Apesar da fama que havia conquistado, entre o final de 2022 e 2024 ele fez uma pausa , deixando sua presença nas redes sociais praticamente congelada", informou o periódico.
O La Nacion, por sua vez, destacou que a "manhã ensolarada" foi "transformada em tragédia" no Rio: os mortos argentinos "estavam no Brasil estabelecendo contatos na área de produção audiovisual", informou.