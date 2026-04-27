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"Trágico, Horrível": Imprensa internacional destaca morte de trabalhador em palco de Shakira no Rio

Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu

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Imprensa internacional destaca morte de trabalhador em palco de Shakira no RioImprensa internacional destaca morte de trabalhador em palco de Shakira no Rio - Foto: Redes Sociais / Reprodução

O serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, 28 anos, morreu na tarde deste domingo durante a montagem do palco para o show da Shakira em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele teria sofrido um acidente sendo esmagado por parte de uma estrutura. Segundo a Polícia Militar, o funcionário chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Todo Mundo No Rio (@todomundonorio)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem fica preso nas ferragens. Colegas de trabalham o socorrem com ajuda de um maquinário hidráulico. O caso será investigado pela 12ª DP (Copacabana).

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Repercussão internacional
O Page Six descreveu o ocorrido como "um acidente horrível", relembrando que faltam poucos dias para o show de Shakira em Copacabana. Os sites NME e News AZ, este último do Azerbaijão, classificaram o episódio como "trágico".

O Toronto Sun, do Canadá, reproduziu os comunicados do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e do Todo Mundo no Rio, produzido pela Bonus Track.

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