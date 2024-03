A- A+

BBB 24 "Traição é passar uma faca no relacionamento. Se for trair, termina antes", diz Davi Baiano conversou com Bia sobre fidelidade, na piscina da casa do BBB 24

Em conversa com Bia na área externa da piscina da casa do BBB 24, Davi comentou sobre traição em um relacionamento monogâmico. “Por mais que você seja uma gatona, por mais que a Alane seja uma gatona, por mais que tenha muitas mulheres que sejam gatonas, bonitonas, alegres, sorridentes, brilhantes, novas, etc... Por mais que tenha tudo isso, isso não vai fazer com que eu traia minha mulher", disse o baiano.



O motorista de aplicativo também comentou sobre o fato de namorar uma mulher mais velha. Segundo ele, isso não influencia em seu compromisso com ela. "Minha mulher poderia ter 50, 60 anos, mas o que voga numa relação é o amor, carinho, respeito, convivência. Pra um casal chegar a um ponto de trair, já não tem mais relacionamento, não tem amor. Traição é passar uma faca no relacionamento. Se for trair, termina antes", disse.

Apesar da opinião defendendo a fidelidade, a relação de Davi com sua aliada de jogo Isabelle também é bastante criticada nas redes e divide opiniões, por conta dos gestos de carinho que não estariam de acordo com a postura de homem casado.



O assunto trazido por Davi aparece em meio a uma grande polêmica causada pelos sucessivos flertes de Lucas Henrique direcionados a Pitel. Ele entrou no programa estando em um casamento que já dura 15 anos. Sua esposa Camila foi às redes sociais demonstrando que rompeu o relacionamento e mudando sua torcida para Davi, seu adversário direto no jogo. Ela já atingiu a marca de 1,6 milhões de seguidores no Instagram, enquanto o capoeirista só possui 150 mil.

Veja também

BBB 24 Participante anuncia desistência do Big Brother Argentina ao vivo, após ser ameaçada por sister