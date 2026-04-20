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CINEMA Trailer da saga "Da Magia da Sedução 2", com Sandra Bullock e Nicole Kidman, é divulgado; confira Sequência do filme dos anos 1990 tem previsão de chegada aos cinemas brasileiros em setembro deste ano

Sandra Bullock e Nicole Kidman retornam à saga “Da Magia à Sedução", lançada em 1998, com o filme "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor". Ainda sem data oficial revelada, o filme - que vai estrear em setembro deste ano - teve o trailer divulgado pela Warner Bros nesta segunda-feira (20).

No primeiro filme, Sally (Sandra Bullock) e Gillian Owens (Nicole Kidman) são de uma família de mágicos em que as mulheres são perseguidas por uma maldição: todos os homens que se apaixonam por uma delas morrem.

No seguimento da saga, as irmãs, agora adultas, vão apresentar o mundo da magia para as filhas da personagem de Sally, interpretada por Bullock. A produção promete revelações sobre o passado e descobertas de como conter a maldição que assombra sua linhagem.

Estarão presentes as matriarcas conselheiras, Tia Jet e Tia Franny, interpretadas por Dianne Wiest e Stockard Channing. Joey King e Maisie Williams serão as filhas de Sally, e Lee Pace interpretará um homem, ainda misterioso, que ajudará a família.

Nas redes sociais, fãs relembram que “gostam de comédia romântica” e aguardam data oficial de lançamento.

DA MAGIA A SEDUÇÃO é um filme que APAIXONA:



- Nicole Kidman e Sandra Bullock (preciso falar mais?)

- tias bruxas loucas que você queria ter

- magia ligada a natureza e ancestralidade

- bruxas morando em casa linda demais



posso te convencer a assistir?

segue thread pic.twitter.com/kQ7eL3Wagw — thi (@thiagochareti) October 9, 2025

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