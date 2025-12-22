A- A+

TRAILER Trailer de ''A Odisseia'', de Christopher Nolan, mostra grandiosidade do épico mitológico; assista A produção tem estreia prevista para 16 de julho de 2026

Baseado em um dos dois principais poemas épicos da Grécia Antiga, ''A Odisseia'', o novo épico do diretor Christopher Nolan (''Oppenheimer''), ganhou o primeiro trailer oficial, nesta segunda-feira (22). A produção, que tem estreia prevista para 16 de julho de 2026, é estrelada por Matt Damon (''Gênio Indomável'') e Anne Hathaway (''O Diabo Veste Prada'').

O projeto mitológico do cineasta vencedor do Oscar, Christopher Nolan, será o primeiro blockbuster filmado inteiramente em câmeras IMAX. Com a nova tecnologia de equipamentos de 65 mm, a ambição do diretor de criar um universo cada vez mais imersivo e deslumbrante aumenta conforme as expectativas do público em relação ao filme.

Confira o trailer:

Estrelado

A grandeza do épico também está presente no elenco de ''A Odisseia''. Além de Damon e Hathaway, Tom Holland (''Homem-Aranha: Sem Volta para Casa''), Zendaya (''Rivais''), Mia Goth (''Pearl''), Robert Pattinson (''Batman''), Charlize Theron (''Mad Max: Estrada da Fúria'') e Lupita Nyong'o (''Nós'').

Sobre o filme

''A Odisseia'' acompanha o guerreiro grego Odisseu, após a Guerra de Tróia, enfrentando criaturas míticas e deuses em sua épica jornada de retorno para casa, onde a esposa Penélope o aguarda. O longa-metragem tem distribuição pela Universal Pictures.



Com informações de assessoria de imprensa

Veja também