A- A+

CINEMA Trailer de Drácula com Nicolas Cage é divulgado; veja No longa, Nicholas Hoult é o ajudante do vampiro das trevas que dá nome ao filme. Comédia de terror estreia em abril de 2023 nos cinemas

A Universal lançou o primeiro trailer de “ Renfield ”, um filme do Drácula estrelado por Nicolas Cage, nesta quinta-feira. Na prévia regada a muito humor, o ator Nicholas Hoult, conhecido por atuar em “X-Men: Primeira Classe” se apresenta como o ajudante do Drácula, embora não mostre muito apreço por seu cargo.

Apesar da curiosidade dos fãs sobre a interpretação de Cage na voz e estética do Conde Drácula, o ator vencedor do Oscar não é o personagem principal. A história gira em torno de Hoult, que interpreta o braço direito do conde da Transilvânia, Renfield.

Quando um policial de trânsito interpretado por Awkwafina chama a atenção do jovem, o amor alimenta Renfield para reavaliar sua visão da vida e sua vontade de continuar ajudando Drácula. Com isso, após séculos de servidão, ele se sente pronto para descobrir se há vida lá fora, para além da sombra do Príncipe das Trevas.

“O que o torna super divertido é que é uma comédia”, disse Cage à Variety em uma entrevista em dezembro de 2021. “E quando você acerta o tom – comédia e terror – como 'American Werewolf in London', é incrível.”

O roteiro é escrito por Ryan Ridley, mais conhecido por seu trabalho em “Rick and Morty”. “Renfield” estreará nos cinemas em 14 de abril de 2023. Assista ao trailer abaixo:

Veja também

ATRIZ Indicada ao Emmy, famosa atriz egípcia é condenada por posse de balas de maconha