Trailer de ''Moana 2'' bate recorde e se torna o mais visto de uma animação da Disney; assista

''Moana 2'' já pode ser considerado um sucesso no que depender das primeiras 24h do lançamento de seu primeiro trailer. O teaser da nova animação da Disney, divulgado na última quarta-feira (29) nas plataformas digitais, foi visualizado por cerca de 178 milhões de vezes. O número é maior que sucessos da companhia como as sequências de ''Divertida Mente'' e ''Frozen''.

O número corresponde, segundo a Disney, à soma de visualizações em mídias como o YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Assista o trailer abaixo:

Antes da sequência de ''Moana: um mar de aventuras'', de 2016, o recorde pertencia a ''Divertida Mente'', que atingiu aproximadamente 157 milhões de visualizações em 2023. Também sucesso de público, ''Frozen'' aparecia logo em seguida, com 116 milhões.

No X (ex-Twitter), a Disney comemorou os números: ''Obrigado aos fãs ao redor do mundo por nos acompanharem nesta nova jornada, tornando o trailer de 'Moana 2' o trailer de animação da Disney mais visto de todos os tempos''.

Thank you to fans around the world for coming with us on this new voyage, making the trailer for Moana 2 the most viewed animated Disney trailer of all time! November 27th can’t come soon enough… pic.twitter.com/D0gbLfvv7v