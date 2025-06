A- A+

CINEMA Trailer de novo ''Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado'' destaca atores do filme original Longa chega aos cinemas 28 anos após clássico terror adolescente

O clássico do terror adolescente dos anos 1990, "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" vai ganhar uma continuação/refilmagem em breve. A Sony Pictures divulgou nesta terça-feira (17) o trailer oficial da nova versão da história, que conta com o mesmo título do longa.

Dirigido por Jennifer Kaytin Robinson, o novo "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" conta com a participação de dois nomes do elenco original: Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. A dupla se junta ao time jovem formado por Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon e Billy Campbell.

O longa chega aos cinemas no dia 17 de julho.



Confira o trailer:

