Trailer de ''Supergirl'' mostra Jason Momoa como Lobo e passado da super-heroína; assista

Primeiro trailer de ''Supergirl'', lançado nesta quinta-feira (11) exibe o misterioso passado da personagem-título, também conhecida como Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock ("A Casa do Dragão"). A prévia demonstra a grande diferença entre o Superman e a Supergirl que um dos chefes da DC Studios, James Gunn, havia indicado existir.

No vídeo, o público assiste a uma (breve) primeira aparição de Jason Momoa como o anti-herói Lobo, marcando o retorno do ator norte-americano ao Universo Cinematográfico da DC (DCU). Momoa interpretou Arthur Curry/Aquaman nos cinemas desde ''Batman vs Superman: A Origem da Justiça'' (2016) até ''Aquaman e o Reino Perdido'' (2023).

O novo longa-metragem da DC Studios estreia nos cinemas brasileiros em 25 de junho de 2026. Milly Alcock é a quinta atriz que interpreta Kara Zor-El em uma produção live-action e a terceira no cinema, sucedendo Sasha Calle e Helen Slater. Craig Gillespie (''Eu, Tonya'') assume a direção do filme, enquanto Ana Nogueira (''We Win'') assina o roteiro.

O passado traumático da super-heroína criada em Krypton mantém a história de ''Supergirl'' mais sombria e complexa, recapitulando a destruição do planeta. Esse é o segundo filme da nova fase do universo DC, que começou com ''Superman'', que também tem o retorno de Krypto, o supercão.

"Vemos a diferença entre o Superman, que foi enviado à Terra e criado por pais amorosos desde bebê, e a Supergirl, que foi criada em um fragmento de rocha perto de Krypton e viu todos ao seu redor morrerem e serem assassinados de maneiras terríveis durante os primeiros 14 anos de sua vida", descreveu James Gunn.

Além dos já citados Milly Alcock e Jason Momoa, o elenco de ‘’Supergirl’’ é formado por Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham.

