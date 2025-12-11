Qui, 11 de Dezembro

TRAILER

Trailer de ''Supergirl'' mostra Jason Momoa como Lobo e passado da super-heroína; assista

O material promocional também exibe mais detalhes da protagonista interpretada por Milly Alcock

Trecho do primeiro trailer de ''Supergirl'' com destaque ao passado da personagem interpretada por Milly AlcockTrecho do primeiro trailer de ''Supergirl'' com destaque ao passado da personagem interpretada por Milly Alcock - Foto: Reprodução/YouTube

Primeiro trailer de ''Supergirl'', lançado nesta quinta-feira (11) exibe o misterioso passado da personagem-título, também conhecida como Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock ("A Casa do Dragão"). A prévia demonstra a grande diferença entre o Superman e a Supergirl que um dos chefes da DC Studios, James Gunn, havia indicado existir. 

No vídeo, o público assiste a uma (breve) primeira aparição de Jason Momoa como o anti-herói Lobo, marcando o retorno do ator norte-americano ao Universo Cinematográfico da DC (DCU). Momoa interpretou Arthur Curry/Aquaman nos cinemas desde ''Batman vs Superman: A Origem da Justiça'' (2016) até ''Aquaman e o Reino Perdido'' (2023). 

O novo longa-metragem da DC Studios estreia nos cinemas brasileiros em 25 de junho de 2026. Milly Alcock é a quinta atriz que interpreta Kara Zor-El em uma produção live-action e a terceira no cinema, sucedendo Sasha Calle e Helen Slater. Craig Gillespie (''Eu, Tonya'') assume a direção do filme, enquanto Ana Nogueira (''We Win'') assina o roteiro. 

O passado traumático da super-heroína criada em Krypton mantém a história de ''Supergirl'' mais sombria e complexa, recapitulando a destruição do planeta. Esse é o segundo filme da nova fase do universo DC, que começou com ''Superman'', que também tem o retorno de Krypto, o supercão. 

"Vemos a diferença entre o Superman, que foi enviado à Terra e criado por pais amorosos desde bebê, e a Supergirl, que foi criada em um fragmento de rocha perto de Krypton e viu todos ao seu redor morrerem e serem assassinados de maneiras terríveis durante os primeiros 14 anos de sua vida", descreveu James Gunn. 

Além dos já citados Milly Alcock e Jason Momoa, o elenco de ‘’Supergirl’’ é formado por Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham. 

