Trailer de "Wicked: Parte II", com Cynthia Erivo e Ariana Grande, conecta "O mágico de Oz"; assista
Filme chega aos cinemas no dia 20 de novembro
A Universal Pictures divulgou nesta quarta-feira (24) o trailer final de "Wicked: Parte II". O longa estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande continua a história da amizade entre Elphaba (Erivo) e Glinda (Grande) após os eventos do primeiro filme, quando Elphaba foge das tropas do Mágico de Oz (Jeff Goldblum) para iniciar sua jornada como a Bruxa Má do Oeste.
O trailer destaca personagens clássicos de "O mágico de Oz" (1939), como Dorothy, o Homem de Lata e o Leão Covarde. O rosto da atriz que interpreta Dorothy ainda é mantido em segredo. A personagem foi vivida por Judy Garland no longa original.
A estreia acontece no dia 20 de novembro.
O que acontece em 'Wicked: parte 2'?
Na segunda parte da história, também chamada de "Wicked: para sempre", Elphaba vive exilada, escondida nas florestas de Oz, e segue lutando pela liberdade dos animais escravizados pelo Mágico, um farsante que ela sonha em desmascarar. Em paralelo, Glinda vive no palácio da Cidade das Esmeraldas, aclamada pela população como a Bruxa Boa, e sendo guiada por Madame Morrible (Michelle Yeoh).
Leia também
• Selton Mello é especialista em cobras em trailer de 'Anaconda', com Jack Black e Paul Rudd; assista
• "Caramelo", filme com Rafa Vitti e o astro canino Amendoim, ganha trailer
• "O Morro dos Ventos Uivantes" ganha trailer e enfrenta críticas por embranquecimento de personagem
Prestes a se casar com o Príncipe Fiyero (Jonathan Bailey), Glinda tenta reconciliar Elphaba e o Mágico, mas seu plano acaba causando problemas irreversíveis. Com a chegada inesperada de Dorothy (que ainda não teve escalação revelada) à Oz e a rejeição crescente à Elphaba, as amigas que seguiram rumos opostos precisarão se unir uma última vez para salvar o reino e as pessoas que amam.
Indicado a 10 Oscars, incluindo melhor filme, a primeira parte de 'Wicked' levou os prêmios de melhor figurino e melhor direção de arte.