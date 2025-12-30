Ter, 30 de Dezembro

Netflix revela trailer do episódio final de "Stranger Things", que será lançado na noite de Ano Novo

Prévia antecipa a última batalha da série e relembra momentos das temporadas anteriores

"Stranger Things" lança episódio final no dia 31 de dezembro"Stranger Things" lança episódio final no dia 31 de dezembro - Foto: Netflix/Divulgação

O último episódio de “Stranger Things” estreia em pleno Ano Novo, nesta quarta-feira (31), às 22h (horário de Brasília), colocando um ponto final na saga criada pelos irmãos Duffer. Para “dar um gostinho” aos fãs, a Netflix revelou o trailer do capítulo derradeiro nesta terça-feira (30).

O vídeo oferece um vislumbre da batalha decisiva que vai definir o destino da cidade de Hawkins, que por cinco temporadas foi assombrada por monstros vindos do Mundo Invertido. Apostando na nostalgia, o trailer traz ainda cenas emblemáticas dos anos anteriores da série. 
 

A quinta e última temporada de “Stranger Things” foi dividida em três volumes. A primeira parte, com quatro episódios, chegou ao público em 26 de novembro. Mais três episódios foram lançados no Natal, preparando o público para o encerramento poucas horas antes da virada de ano. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

