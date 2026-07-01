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Netflix divulga trailer de "Fúria", série brasileira sobre MMA; confira

Alice Carvalho, Claudia Raia, MC Cabelinho e Eduardo Moscovis estão entre os nomes do elenco

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"Fúria" conta história de homem sem memória que vira lutador "Fúria" conta história de homem sem memória que vira lutador  - Foto: Albert Andrade/Netflix

O trailer oficial de “Fúria”, nova série brasileira da Netflix, foi revelado nesta quarta-feira (1°). A produção, que mergulha no universo do MMA, estreia no dia 29 de julho.

Alice Carvalho, Claudia Raia, Eduardo Moscovis, Babu Santana e Bianca Comparato integram o elenco, que conta ainda com participações especiais de nomes consagrados do esporte, como o ex-campeão Anderson Silva.

A prévia divulgada pela plataforma de streaming mostra o enredo da série. Vinicius Neri interpreta Marcelo, um homem sem memória resgatado à beira da morte por um treinador de artes marciais. 
 

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Com um novo nome, ele passa a crescer no mundo da luta profissional, enquanto busca respostas sobre quem realmente é. No meio disso, precisa lidar com a rivalidade com Júnior Malamute (MC Cabelinho), um adversário que coloca à prova seus limites dentro e fora do octógono.

O passado de Marcelo retorna aos poucos. Quanto mais descobre mais sobre sua própria história, mais o lutador se envolve em uma teia de crimes e segredos, ameaçando sua vida e a de seu treinador.

Criada por Igor Verde e Gustavo Bragança, “Fúria” tem direção geral de José Henrique Fonseca, que também assina a produção executiva com Fernanda Laignier e Eduardo Pop.

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