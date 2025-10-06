A- A+

CINEMA Trailer oficial de "O Agente Secreto" é lançado; confira Filme de Kleber Mendonça Filho irá representar o Brasil na disputa do Oscar

Produzido por Kleber Mendonça Filho, o filme "O Agente Secreto" teve seu trailer oficial divulgado nesta segunda-feira (6).

Estrelado por Wagner Moura, o longa foi selecionado como representante do Brasil na disputa do Oscar em 2026.

Ambientado no Recife, o filme tem a estreia nos cinemas brasileiros marcada para o dia 6 de novembro.

No trailer, os amantes do cinema podem conferir novas cenas do longa-metragem de Kleber Mendonça.

Veja o trailer oficial de O Agente Secreto:

