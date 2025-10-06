Seg, 06 de Outubro

Trailer oficial de "O Agente Secreto" é lançado; confira

Filme de Kleber Mendonça Filho irá representar o Brasil na disputa do Oscar

Wagner Moura é Marcelo em ''O Agente Secreto'', filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho

Produzido por Kleber Mendonça Filho, o filme "O Agente Secreto" teve seu trailer oficial divulgado nesta segunda-feira (6). 

Estrelado por Wagner Moura, o longa foi selecionado como representante do Brasil na disputa do Oscar em 2026. 

Ambientado no Recife, o filme tem a estreia nos cinemas brasileiros marcada para o dia 6 de novembro. 

No trailer, os amantes do cinema podem conferir novas cenas do longa-metragem de Kleber Mendonça. 

Veja o trailer oficial de O Agente Secreto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Vitrine Filmes (@vitrine_filmes)

