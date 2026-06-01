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Música e cinema Trajetória do SaGrama é tema de documentário produzido pela Revista Continente Curta será exibido neste sábado (6), no Paço do Frevo (Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife), às 17h30, com entrada mediante ingresso do museu

O curta-metragem “Na pauta: SaGrama”, produzido pela Revista Continente, será lançado e exibido neste sábado (6), no Paço do Frevo (Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife), às 17h30, com entrada mediante ingresso do museu.

Com 23 minutos de duração, o filme registra em imagens a trajetória de 31 anos do grupo musical pernambucano. A exibição acontece durante o lançamento do livro “Sagrama: um álbum por escrito”, de Carlos Eduardo Amaral, que tem apoio da Cepe. O minidoc também ficará disponível no canal do YouTube da revista.

Sobre o curta

O documentário tem produção, roteiro, direção, captação de imagens e edição da produtora audiovisual Tell Aragão, que integra a equipe das revistas Continente e Pernambuco.

As vinhetas e ilustrações do documentário são do designer e ilustrador Greg (Gregório Vieira), que também é ilustrador da Folha de Pernambuco.



“Na pauta: SaGrama” leva para as telas uma história que alcançou reconhecimento nacional, que reúne na bagagem grandes criações, como a trilha sonora da minissérie, depois adaptada para o filme O Auto da Compadecida.



“Para organizar a estrutura narrativa do documentário, Tell Aragão partiu do duplo sentido do título, já que a palavra pauta pode se referir tanto à pauta musical, quanto ao jornalismo”, detalha a divulgação do curta.

No documentário, os blocos do vídeo são apresentados como Andante, Stacatto, Fermata e Coda, entre outros – termos que indicam como uma música deve ser tocada, detalhando a velocidade, a articulação e a estrutura da partitura. “Foi uma licença poética mesmo”, conta a autora.

As gravações tiveram como cenário desde o palco do Teatro do Parque, em show comemorativo do SaGrama, até o museu da Oficina Francisco Brennand, na Várzea. São mostrados também cartazes, fotografias de acervo, e imagens de turnês pelo Brasil e Europa.

Foram entrevistados cinco dos dez integrantes do grupo, incluindo alguns que estão desde o início, 31 anos atrás, a exemplo do maestro e multi instrumentista Sérgio Campelo, e outras vozes mais recentes, como a flautista Ingrid Guerra.



Também deixaram seu depoimento sobre o SaGrama a cantora Elba Ramalho, que gravou com eles o disco Cordas, Gonzaga e Afins, e os atores Matheus Nachtergaele e Virgínia Cavendish, do elenco do filme O Auto da Compadecida e que se notabilizaram no longa na pele de João Grilo e Rosinha, respectivamente, além do corroteirista João Falcão.

“O vídeo sobre o SaGrama acabou funcionando como uma espécie de autobiografia deles, pelos músicos e artistas que participaram, e por explicar como surgiram, quem são e porque são um sucesso”, explica o superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe, Mário Hélio.

De acordo com ele, um outro projeto audiovisual já está em andamento: inspirado no poema Evocação do Recife, de Manuel Bandeira, que completou 100 anos em 2025. O mote é mostrar aspectos históricos, de arquitetura e urbanismo daquela época, de comportamento, e até questões familiares do escritor. Na sequência, vem um doc sobre a Feira de Caruaru, no Agreste pernambucano.



Outros projetos

Desde dezembro de 2023, a Continente Multicultural já lançou alguns vídeos com caráter documental, na série A arte da leitura e outras artes, a exemplo de perfis do artista plástico José Cláudio e do romancista Cláudio Aguiar; além de um outro vídeo com a Orquestra Criança Cidadã, e uma série de 11 episódios para o Instagram e o aplicativo da revista, sobre personagens do Frevo.



SERVIÇO:

Lançamento do vídeo documentário Na pauta: SaGrama, da revista Continente*

Quando: 6 de junho, às 17h30.

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife)

Entrada mediante ingresso do museu

*Após a exibição, ficará disponível no canal do YouTube da revista.



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