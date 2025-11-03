Seg, 03 de Novembro

TELEVISÃO

Tralli posta foto com filha na bancada do Jornal Nacional: "Tia Renata não vai ficar brava?"

Manuella Tralli tem seis anos e é filha do âncora com Ticiane Pinheiro

César Tralli posta foto com filha na bancada do Jornal NacionalCésar Tralli posta foto com filha na bancada do Jornal Nacional - Foto: Reprodução/Redes Sociais

César Tralli compartilhou nesse domingo, 2, os bastidores de uma foto que postou com sua filha Manuella, de seis anos, na bancada do Jornal Nacional. Ele, que é o novo âncora do programa jornalístico após a saída de William Bonner, relatou o diálogo com a menina, que se sentou na cadeira de Renata Vasconcellos: "Papai, posso sentar na cadeira da Tia Renata?"

"Ela não vai ficar brava?", indagou Manuella, segundo a postagem, ao que Tralli respondeu: "Claro que não. Ela está muito feliz que você está aqui!"

"Fofa demais... Muito obrigado pela sua companhia! Deus te abençoe e te proteja sempre", escreveu também o jornalista. Ele assume a bancada do Jornal Nacional a partir desta segunda-feira, 3.

Manuella Tralli tem seis anos e é filha do âncora com Ticiane Pinheiro. Ele também é padrasto de Rafa Justus, de 16 anos, filha da apresentadora com Roberto Justus.

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro postou uma homenagem para Tralli. Anteriormente, a família morava em São Paulo, local onde ambos trabalhavam. "Família reunida para aplaudir o nosso amor (...) Estamos muito orgulhosas e sabemos que você é merecedor de tudo isso por sua entrega sempre em tudo o que faz", escreveu.

As gravações do JN são feitas no Rio de Janeiro, motivo pelo qual Tralli morará na cidade durante a semana. Ele pretende retornar aos finais de semana para visitar a família.

