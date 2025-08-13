A- A+

TELEVISÃO Trama da maionese em ''Vale Tudo'' rende memes nas redes sociais História que envolveu Raquel, Odete e Celina rendeu brincadeiras

"Ninguém toca nessa maionese". A trama do envenenamento da receita de Raquel (Taís Araujo) por Odete Roitman (Débora Bloch), que culmina com Celina (Malu Galli) impedindo que os frequentadores de um restaurante comam a comida estragada em "Vale Tudo", rendeu uma enxurrada de memes.

Exibida na noite da última terça-feira, as cenas escritas por Manuela Dias, inspirada na obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, movimentaram as redes sociais. Teve até logo novo da novela da TV Globo inspirado pela história.

NINGUÉM TOCA NESSA MAIONESE! Celina viveu uma verdadeira cena de filme de ação para impedir que os clientes consumissem a maionese estragada em #ValeTudo.



pic.twitter.com/KtBWiVJa3y — Hugo Gloss (@HugoGloss) August 13, 2025

Inspiração da autora

Para atualizar a trama da maionese, um dos maiores sucessos do original de 1988, Manuela Dias recorreu a um apagão semelhante ao que aconteceu em Portugal e na Espanha no dia 28 de abril, desligando telefones, internet, sinais de trânsito, serviços de trens, metrô e avião.

—Desde que comecei a pensar o remake, me preocupava com esse fator de incomunicabilidade de que o evento da maionese precisava — disse ao GLOBO a autora. — Quando aconteceu o apagão na Espanha e em Portugal, uma coisa quase inimaginável para os nossos tempos, pensei: “É isso!”

Outra novidade foi a forma como Celina ficou sabendo do envenenamento da maionese. Se na primeira versão ela é avisada pelo motorista Jarbas (Stepan Nercessian), agora é a própria Odete quem contou à irmã sobre o boicote.

