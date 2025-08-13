Qua, 13 de Agosto

TELEVISÃO

Trama da maionese em ''Vale Tudo'' rende memes nas redes sociais

História que envolveu Raquel, Odete e Celina rendeu brincadeiras

Raquel, interpretada por Taís Araújo em ''Vale Tudo'', foi alvo de uma trama de envenenamento Raquel, interpretada por Taís Araújo em ''Vale Tudo'', foi alvo de uma trama de envenenamento  - Foto: Reprodução/TV Globo

"Ninguém toca nessa maionese". A trama do envenenamento da receita de Raquel (Taís Araujo) por Odete Roitman (Débora Bloch), que culmina com Celina (Malu Galli) impedindo que os frequentadores de um restaurante comam a comida estragada em "Vale Tudo", rendeu uma enxurrada de memes.

Exibida na noite da última terça-feira, as cenas escritas por Manuela Dias, inspirada na obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, movimentaram as redes sociais. Teve até logo novo da novela da TV Globo inspirado pela história.

Inspiração da autora
Para atualizar a trama da maionese, um dos maiores sucessos do original de 1988, Manuela Dias recorreu a um apagão semelhante ao que aconteceu em Portugal e na Espanha no dia 28 de abril, desligando telefones, internet, sinais de trânsito, serviços de trens, metrô e avião.

—Desde que comecei a pensar o remake, me preocupava com esse fator de incomunicabilidade de que o evento da maionese precisava — disse ao GLOBO a autora. — Quando aconteceu o apagão na Espanha e em Portugal, uma coisa quase inimaginável para os nossos tempos, pensei: “É isso!”

Outra novidade foi a forma como Celina ficou sabendo do envenenamento da maionese. Se na primeira versão ela é avisada pelo motorista Jarbas (Stepan Nercessian), agora é a própria Odete quem contou à irmã sobre o boicote.

