A- A+

DIVERSIDADE Transforma Pride leva Luiza Mell e outras atrações musicais ao Cais do Sertão, neste final de semana Feira de empreendedores LGBTQIAPN+ reúne 50 espositores, no sábado (30) e no domingo (1º)

O Museu Cais do Sertão recebe, neste final de semana, a segunda edição da feira Transforma Pride. Com mais de 50 expositores, o evento de empreendedores LGBTQIAPN+ conta também com atrações musicais.

Nos dois dias, sobem ao palco diversos artistas de Pernambuco, levando ao público sonoridades que vão do frevo ao brega. Um dos destaques é a cantora Eliza Mell, que encerra a programação da feira, cantando seus hits no domingo (1°), a partir das 17h30.



Além de Eliza, também estão confirmadas as apresentações de Ciel Santos, Luana Tavares, Juan Guiã e Jony Potter, entre outros nomes. Com acesso gratuito, a feira ocorre no sábado (30), das 14h às 21h, e no domingo (1), das 11h às 20h.

Veja também

MUNDO "Superbigode": Em episódio de série animada, Maduro luta contra extremistas apoiados pelos EUA