TV Transmissão da Record News no YouTube é invadida por mensagens misteriosas; emissora investiga Invasão aconteceu no momento em que era transmitido ao vivo o telejornal "News 19"

A transmissão da Record News pelo YouTube foi interrompida por mensagens misteriosas na noite dessa terça-feira (29).

A invasão aconteceu no momento em que era transmitido ao vivo o telejornal "News 19 Horas", pelo apresentador Rafael Algarte.

Record News tem sinal invadido com vídeo de mensagem estranha...



No canal da emissora no YT o trecho da invasão tbm foi transmitido. pic.twitter.com/l2F4sl8v9C — Juliana Ayres ن (@julianaayres) July 30, 2025

Por volta das 19h33, no momento em que o âncora noticiava um ataque armado em edifício em Nova York, houve a interrupção somente no YouTube.

Imagens misteriosas apareceram na programação | Foto: Redes Sociais/Reprodução

O sinal foi substituído por imagens com frases em inglês, em branco e branco, como "você verá coisas tão bonitas”, “por que você odeia?”, “você está doente", além se uma sequência com o número 333.

Foram quase três minutos de invasão até o sinal ser restabelecido às 19h36, no momento em que o apresentador falava sobre incêndios em Portugal.

Após o ocorrido, a gravação foi privada na plataforma e repercutiu nas redes sociais após causar medo em quem assistia ao jornal.

É tsunami é terremoto é a Record News sendo invadida



Eu assim: pic.twitter.com/8BtyWONPNE — Gustavo Henrique (@eaegusttax) July 30, 2025

"Wyoming Incident"

O vídeo transmitido durante a falha na transmissão da Record é conhecido por amantes de "creepypastas" (termo usado para lendas urbanas da internet) e de terror como "Wyoming Incident" ou "333-333-333".

A sequência numérica se trata de um "número de anjo", conhecido por supostamente ter significados espirituais. Segundo a lenda, o vídeo teria sido transmitido originalmente em um canal local de Nebraska, nos Estados Unidos.

Além das mensagens "misteriosas", alguns internautas relataram "sensações esquisitas", que podem ser explicadas pela frequência do som da transmissão, segundo o Creepypasta Wiki.

O incidente de Wyoming, entretanto, é falso. Teorias complementam que o vídeo e a lenda foram inspirados em outro caso de "sequestro de transmissão", chamado de Chicago Max Headroom, que ocorreu em novembro de 1987.

A Record News divulgou uma nota após o ocorrido e informou que está investigando a invasão.

"A Record News identificou uma falha na transmissão no YouTube durante o telejornal 'News 19' dessa terça-feira (29). Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido", explicou em comunicado.

A nota destaca que a falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, como o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas, segundo a empresa.

