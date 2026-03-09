A- A+

OSCAR 2026 Transmissão do Oscar 2026 será exibida gratuitamente no Cinema São Luiz neste domingo (15); confira Em Olinda, a sede da Pitombeira dos Quatro Cantos também exibe a cerimônia de forma gratuita com público na torcida pelo representante brasileiro ''O Agente Secreto''

Já pensou assistir à presença de ''O Agente Secreto'' no Oscar 2026 em uma das locações do próprio filme? Os pernambucanos podem acompanhar a noite histórica dentro do Cinema São Luiz, espaço presente no longa-metragem de Kleber Mendonça Filho.

No próximo domingo (15), acontece a cerimônia da premiação da Academia, e o filme pernambucano concorre em quatro categorias, com chances reais de conquistar pelo menos uma estatueta durante a noite. De forma gratuita, o Cinema São Luiz convida o público para assistir a transmissão no equipamento cultural, a partir das 19h.

Acesso

Ao longo desta semana, no site do cinema, serão disponibilizados ingressos para retirada gratuita para quem deseja assistir a transmissão na grande telona, com os vitrais do artista Aurora de Lima na vista panorâmica. A data e o horário da venda ainda não foram divulgados, mas ser uma pessoa ligeira ajudará a garantir o bilhete.

Para se ter uma ideia, a venda de ingressos da pré-estreia de ''O Agente Secreto'', no dia 10 de setembro de 2025, no Cinema Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, encerrou em menos de 30 segundos. Segundo a distribuidora Vitrine Filmes, foram vendidos um total de 650 ingressos para assistir ao representante do Brasil no Oscar 2026.

Área externa

No domingo (15), o Cinema São Luiz também organiza uma programação aberta ao público na área externa do espaço, localizado na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, às margens do Rio Capibaribe. O evento promove apresentações artísticas antes da cerimônia de premiação, que será exibida ao vivo em um telão estabelecido na rua.

Em "O Agente Secreto", o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho recriou o Recife de 1977, transformando o Cinema São Luiz em um dos importantes cenários do longa-metragem estrelado por Wagner Moura. Esse vínculo simbólico torna ainda mais interessante a oportunidade de acompanhar a exibição coletiva do Oscar no patrimônio histórico da capital pernambucana e um dos mais representativos cinemas de rua do Brasil.

Carnaval

O público pernambucano também pode escolher assistir ao Oscar 2026 na sede da Pitombeira dos Quatro Cantos, na Rua 27 de Janeiro, 128, no bairro do Carmo, em Olinda. Fundada em 17 de fevereiro de 1947, a troça carnavalesca é um dos mais emblemáticos blocos do estado.

No Carnaval 2026, a Pitombeira dos Quatro Cantos ganhou uma grande repercussão por conta da aparição de uma de suas camisas retrô no filme "O Agente Secreto". A camisa amarela e preta foi usada em cena pelo ator Wagner Moura e virou o principal item do desfile sob a temática do longa-metragem pernambucano, somando mais de 30 mil camisetas vendidas.

A transmissão será em frente à sede com um telão para acompanhar a premiação. A rua vai estar fechada para os foliões e amantes da sétima arte que começam a celebrar a noite com as apresentações do projeto Samba da Pitomba e a Orquestra Paranampuká, a partir das 19h.

Premiação

Em cartaz pela 18ª semana consecutiva nos cinemas brasileiros, ''O Agente Secreto'' concorre ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

SERVIÇO

Transmissão do Oscar 2026

Quando: 15 de março, 19h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Entrada gratuita

Informações: @cinemasaoluizpe

Transmissão do Oscar 2026

Quando: 15 de março, 19h

Onde: Sede Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Entrada gratuita

Informações: @turmadapitombeira

