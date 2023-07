A- A+

MÚSICA Trap e Rock embalam novo disco de André That EP do cantor e compositor baiano reúne influências rítmicas com letras que exploram a relação entre pessoas

Com seis faixas autorais, sendo cinco delas inéditas, o segundo trabalho solo do cantor e compositor baiano André That Hora 'Trap Rock" (Mpn Records) - lançado recentemente nas plataformas de música - traz à tona a nostalgia do hardcore e emocore dos anos 2000, em linguagem com a qual o artista explora com propriedade: o trap.



Integrante do primeiro coletivo de Trap no Brasil (BTB Music), André That ressalta no disco as batidas do subgênero do rap e do hip-hop, em letras que abordam começos e términos de relacionamentos. Que o digam as faixas "Te Liguei" - que além do EP, a canção foi lançada também em videoclipe - "Erros e Acertos" e "Combo de Vodka".





De acordo com o músico, o disco - que teve clipe dirigido por Caio Nanine, além de participações de Raonir Braz na produçao e composição das faixas - também busca preencher uma lacuna de artistas negros no cenário do rock nacional e rechaçar todo tipo de preconceito entre os gêneros musicais.







“Percebi que no Brasil não tem um rockstar preto, apenas referências no samba e na MPB como o Seu Jorge ou o Itamar Assumpção. A gente não tem um Jimi Hendrix ou um Lenny Kravitz brasileiro, o que me causa uma certa indignação”, reflete.

Primeiro EP

A influência do rock integra o trabalho de André desde sempre. Em 2021, no decorrer da pandemia, ele lançou o EP "XX7", um tributo a artistas que morrem aos 27 anos, no auge de suas carreiras.



Crédito: Pam Martins

Com as características modernas do TRAP, junto ao reggae e embalos do samba reggae e rock, o disco conta com cinco faixas que homenageiam Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jacob Miller, Kurt Cobain e Amy Winehouse.

Serviço

EP "TrapRock", de André That Hota



Onde: Plataformas digitais

Veja também

Música Guilherme Calado lança single "Ballet Solitário"; ouça